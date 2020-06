AÍNDA que moita xente non o saiba, “sentidiño” é un concepto filosófico de primeira magnitude. Descartes utilizouno para abrir o seu Discurso do Método e, con moita retranca, escribiu: “O bo sentido (bon sens) é a cousa mellor repartida do mundo; pois cada un pensa estar moi ben provisto del”.

Outro pensador francés chamado Voltaire, neste caso da Ilustración, escribiu que “o sentido común é o menos común dos sentidos”. Un e outro veñen dicir o mesmo: o moito que presumimos do noso “sentidiño” e o pouco que o aplicamos en ocasións. Os anglosaxóns en lugar de falar de “bo sentido” preferiron o termo “sentido común” (common sense) e entendérono, sobre todo grazas á achega dos filósofos empiristas, como a suma das nosas experiencias e crenzas.

Aquí en Galicia utilizamos o concepto “sentidiño” que foi, como tantas outras cousas, un agasallo da sabedoría popular, sedimentado na conciencia da xente durante xeracións. Xerardo Fernández Albor, o noso inesquecible primeiro presidente autonómico, incorporou este concepto ao acervo político, quizais porque el posuía como médico, ademais desa sabedoría que os gregos chamaron ciencia (episteme), a sabedoría práctica ou bo sentido (frónesis) que practicou Sócrates ao longo de toda a súa vida.

Pareceume unha sabia elección que a Xunta de Galicia elixise precisamente este concepto (“saiamos disto con sentidiño”) para indicar a folla de ruta que todos os galegos debemos seguir para superar o Covid-19. De nada valen as normas legais, as recomendacións e instrucións se cada un de nós non aplica un pouco de sentidiño para lembrar, en primeiro lugar, o moito que nos custou conter a pandemia en Galicia; e, segundo, o importante que resulta a colaboración de todos para que non se repita. Xa que logo, moito sentidiño.