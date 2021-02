EN estos días de preocupaciones laborales tiro del viejo remedio de refugiarme en la Historia. Lo conservo gracias a que la televisión no me atrae y a no haber sido víctima de tantas reformas educativas que, con alevosía, se cargaron las humanidades. Quizás desconocían tan preclaras mentes reformistas que para trazar la línea de una trayectoria hacen falta, al menos, dos puntos. Si sabemos de dónde venimos y dónde estamos, podemos intuir a dónde vamos.

Para evaluar la ola revisionista, en la que algunos militan con tanto fervor como otros en el inmovilismo recalcitrante, volví a recorrer desde la última etapa de la dictadura de Franco al triunfo del Partido Socialista (1972-1982). Partía de mis recuerdos y de lo que había leído. Me ayudé de varios ensayos, de cuadernos de historia y de documentos gráficos; lo mejor, volver a ver los 13 capítulos de La Transición, excelente trabajo de Victoria Prego para TVE.

Examinada la información sigo considerándolo un debate ficticio e interesado que profundiza, peligrosamente, en las diferencias y el enfrentamiento. Me parece igual desatino revisar desde el revanchismo que juramentarse en el enroque. Se hizo muy bien, pero lo que en aquellas circunstancias valió podemos hoy adaptarlo y mejorarlo. El problema es que el sentido común y de Estado se ha suplido por sectarismo político.

Uno de los momentos más críticos de ese proceso fueron los últimos días de enero de 1977. En diciembre se había votado en referéndum la ley para la reforma política, los Grapo secuestraban a Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, y Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista era detenido y, después de ocho días en Carabanchel, liberado.

El 23 de enero un comando de la Triple A asesina a Arturo Ruiz y al día siguiente, en la manifestación de protesta, un bote de humo de la Policía mata a María Luz Nájera. Ese mismo día por la mañana los Grapo secuestraban al teniente general Emilio Villaescusa y por la noche un grupo de pistoleros ultraderechistas asesinaban, en un bufete de la calle Atocha, a cuatro abogados laboralistas y un administrativo, vinculados a Comisiones Obreras y el PCE.

A pesar de todo eso, el día 26, más de cien mil personas asisten al entierro, puños en alto, pero en absoluto silencio. Un mes después, Adolfo Suárez se reunía en secreto con Carrillo, el 9 de abril legalizaba al PCE y en junio se celebraban las primeras elecciones libres en 40 años, tal y como había diseñado con el rey.

¿Se imaginan con los actores y el clima actual semejante sucesión de hechos? Yo prefiero ni pensarlo.