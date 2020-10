LOS presupuestos generales del Estado para el próximo año son el centro neurálgico del porvenir de esta Legislatura en las Cortes Generales. Llevamos sin cumplir el mandato constitucional que ordena unos Presupuestos anuales desde hace tres años. Sin duda la ley que regula los gastos y los ingresos del Estado es la norma mas importante que un Gobierno puede llevar anualmente al Parlamento. Además, los próximos presupuestos cobran una especial trascendencia pues son el elemento normativo imprescindible para poder contabilizar los multimillonarios fondos europeos concedidos a España en la reconstrucción por la devastadora pandemia.

No se entiende el loable empeño de Pedro Sánchez en doblegar la voluntad opositora del PP, que está en su perfecto derecho de no votar a favor de estas cuentas del Gobierno de coalición. Quizá sería un ejercicio de responsabilidad por parte del PP que en estos tiempos de gravísima crisis económica, social y sanitaria contribuyera dando su apoyo a los Presupuestos para el difícil año 2021. Pero, no se le puede exigir que lo haga. Allá el sentido de Estado del primer partido de la oposición que parece haberlo perdido ya de manera irreversible, como demuestra su bloqueo a la renovación de las instituciones del Estado.

Pero lo que no debería demorarse por más tiempo es la presentación en la Cámara Baja del proyecto de ley de presupuestos, con independencia de si se cuenta o no con los apoyos que se están reclamando. Porque estamos asistiendo al absurdo de reclamar un apoyo a unos presupuestos que ni tan siquiera se pueden exhibir por medio de un texto que refleje las partidas que conforman la prospectiva de los ingresos públicos y de los gastos de la administración general del Estado.

Los Presupuestos Generales de 2021 tienen que empezar ya su andadura parlamentaria para que los ciudadanos conozcamos cuanto nos vamos a empeñar y cuanto tendremos que contribuir a las arcas públicas de la nación.