Sentirse joven es una actitud

EL hecho de cumplir años hace que nos vayamos replanteando muchas de las cosas importantes de la vida, como puede ser la maternidad/paternidad, prestar más atención a la familia o tener una casa en propiedad, lo que motiva los cambios en el ámbito laboral, etc. Pero también implica que el ser humano sea más consciente de que va pasando de una etapa a otra y de que se encamina hacia... ¿la vejez? Puede que esta certeza dé hasta miedo y derive en que nos mostremos reacios a poner las velas sobre el pastel.

Hay que dejar claro desde este momento que, en realidad, el hecho de sentirse joven (o serlo) no es solamente cuestión de edad. Es también una actitud vital. Si disfrutamos de la vida, si tratamos de enfrentarnos cada día a nuevos retos, si mostramos interés por aprender cosas nuevas... nos sentiremos más jóvenes, más vitales, más fuertes y activos. Deshagámonos de los pensamientos negativos, practiquemos la risa.

Así, creo firmemente que la edad que aparece en el DNI no debe condicionar nuestra forma de afrontar la vida. Como leí hace unos días en la última novela que me regalaron “la previsibilidad, y no la edad, es la antítesis de la juventud” (La vida soñada de Rachel Waring, de Stephen Benatar). Debemos disfrutar del proceso vital, de las distintas etapas de nuestra existencia y dejar de pensar que algunas cosas ya no son apropiadas para una determinada edad. ¿Quién lo ha establecido así? Algunas miradas ajenas, de manera prejuiciosa, critican la forma de actuar de la gente cuando no la creen acorde a unos determinados parámetros. ¿Con qué derecho?

Hay que desterrar esa idea de que algunas cosas no son propias de tal o cual edad. ¿Por qué la fecha de nacimiento tiene que condicionar una forma de vestir o un determinado peinado? A quien le guste teñirse el pelo de azul, de verde o de violeta, que lo haga. Quien desee vestir con ropa juvenil habiendo abandonado esa etapa, que no se corte. Son pequeños actos de rebeldía que contribuyen a mantener esa actitud, la de ser joven.

Dejémonos sorprender por nuestros sueños y pongamos en práctica nuestros deseos más íntimos, lancémonos sin miedo a nuevas experiencias, arriesguémonos (aunque cometamos errores). Gocemos, en definitiva, de nuestra libertad. Si salen canas o arrugas... ¡qué salgan! Lo importante es sentirse joven, con ganas de vivir, aunque el paso del tiempo vaya dejando huellas en la piel... ¿Estamos en pie? ¿Podemos cantar y bailar? Pues no dejemos de sonreír y llamar a la felicidad.

¿Y si nos negamos a envejecer? Así lo hacía mi abuelo Manuel, viéndose siempre más joven que sus coetáneos, capaz de todo hasta sus últimos años, cuidando su presencia al máximo, siempre bien afeitado y perfumado, de traje y corbata, con buen porte. Qué mayores veía a sus compañeros, pero nunca a sí mismo. Una actitud vital envidiable, la mejor herencia.

Hagamos nuestra la frase de José Saramago: “Tengo la edad que quiero y siento”. El autor de Alzado del suelo añadía “tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento”. La juventud pasa demasiado rápido, por ello es importante disfrutar de los buenos momentos. Un estudio señala que los españoles se sienten jóvenes hasta los 47 años y mayores desde los 60.

Por su parte, los alemanes creen que la vejez llega en torno a los 50. Algo similar sienten los griegos y los suecos, como los marroquíes y los irlandeses. Por el contrario, los italianos asumen el comienzo de la vejez a los 70 años, a 26 años de diferencia con respecto a los chinos. Los datos resultan sorprendentes.