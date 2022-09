VENIMOS a septiembre como un cordero llevado al matadero. Es injusto, porque es el mes de las viñas y de las frutas en sazón. Siempre fue mi mes favorito, pero se nos está llenado de movidas políticas, tiranteces inventadas y otros incordios. De niño ayudaba a llenar los carriegos, quizás usados para la lana en vidas anteriores. En el carro de vacas oteábamos el horizonte que nos pertenecía. Era el carro del triunfo y nosotros los héroes. Desde allí, dominábamos el mundo, reconocíamos los caminos, olíamos el perfume del otoño. Empezaban las clases, pero, sobre todo, empezaba la recolección.

Todas las manzanas de oro de la infancia hoy se han convertido en manzanas de atrezo. El mundo es decorado, pero a veces es un decorado siniestro. Ya no mandamos desde aquel carro tirado por la yunta, ajenos al devenir del mundo, pero muy conscientes de los racimos que descansaban sobre la tierra roja. Sabíamos lo que era importante. No había ruido, aún no había empezado a crepitar la hojarasca bajo nuestros pies. Había uva negra, híbridos casi prehistóricos que daban un vino gordo que mascaban los adultos. Pisábamos con los pies desnudos y manaba aquel líquido redentor.

Por eso me niego a contemplar septiembre como un territorio de sufrimiento. Hay motivos, lo sé. Familias que encaran días difíciles, más cuando llegan todos los gastos del regreso, porque el mundo se pone en marcha devorándonos desde el primer minuto. La vida moderna nos recibe con un turbión de política que anuncia enfrentamientos en nombre de la necesaria discordia que todo lo alimenta. Sánchez se hizo rodear de ciudadanos en Moncloa, caminando entre parterres, y dio a algunos la palabra tras el gran atril de los discursos. La política de gestos, el descenso a ras de suelo, va a caracterizar los próximos meses, a izquierda y a derecha, y nos evitará quizás más retórica vacua de confrontación, porque la gente no quiere saber nada de unos tipos tirándose los trastos a la cabeza por deporte, aunque la engañifa de las redes haga creer que la polarización nos pone mucho. No es cierto.

Que todo este carajal contemporáneo nos robe la placidez dorada de septiembre es triste. Mejor aquella pobreza, cuando las uvas eran joyas de oro que adornaban los labios. Que tengamos que retomar el curso con amenazas de más guerra y más frío, con ese viento que sopla desde los peores lugares, con esas voces que alientan odios para doblegar cualquier atisbo de felicidad, supone un gran fracaso, produce una gran impotencia ahora que ya conocemos la piel del mundo. Mejor era no saber, ataviados de campesinos en un carro de bueyes sagrados, esperando el perfume de las manzanas.

Ahora ya lo sabemos todo. Somos infinitamente sabios, viajamos a las cuatro esquinas del mundo, podemos conocer todos los horrores, predecir incluso las catástrofes. Predecir incluso nuestro final. Es miserable iniciar septiembre envueltos en el miedo, en la palabrería que todo lo ensucia, en el estruendo que produce el entrechocar de tantos egos en este aire viciado. Septiembre ya no es la esperanza de retomar la belleza y el oro de los sueños, volver a la abundancia de las odas de John Keats, gobernando el carro de triunfo. Sólo es un refugio triste, que anuncia tiempos peores, pero quizás descubramos de pronto una de aquellas manzanas que convocaban la magia.