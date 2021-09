Septiembre en el menú

HOY descubrimos la piel de septiembre. Nueva y brillante, en apariencia, pero no. Ahí sus arrugas y sus estrías, ahí el envejecimiento paradójico de la modernidad. Aunque la división en meses sea cosa de la historia y del pensamiento humano (doctores tienen los calendarios), lo cierto es que funciona psicológicamente. La idea consiste en recibir el nuevo curso (académico, sí, pero también político, según la terminología que se estila) tras el ‘dolce far niente’ (de los más afortunados, claro está), y así volver a empezar, en esta rueda interminable, en este no parar. Esta rueda que dicen de la Fortuna, pero que a veces parece la rueda sin fin de los cobayas.

Septiembre trae, pues, la esperanza probablemente vana de un nuevo tiempo, pero también hace caer a muchos en el hastío, en la inevitable crisis de aquel que ha de golpearse de nuevo contra el muro de la realidad. Aunque la rutina puede aportar cierto orden, los seres humanos necesitamos salir del bucle, de la rueda sin fin de los cobayas. Y llevamos demasiado tiempo sujetos a esa rueda, incluso en el vacío de agosto, que ya no existe. Demasiado tiempo sujetos a las cifras, a las frases, verdaderas o no, que nos llenan de alarma e incertidumbre, al feísmo de la actualidad, a la tensión continua, a la alerta permanente, al miedo a todo, al debate inane, a la simpleza solemne.

Hay serias dudas sobre esa pretendida renovación de septiembre, esa hoja del calendario que nos invita a regresar con energía (siempre demandan nuestra energía a borbotones, pero nos pasan la factura de la eléctrica). En la niñez septiembre era un mes de cosechas, el olor inconfundible de las vides. Era un mes dorado, aún sin ser otoño, aún sin el declive inexorable hacia las oscuridades invernales. La vida nos tentaba con sus frescos racimos.

Pero este septiembre no promete aquella antigua alegría. Llegamos a su puerta ahítos de los cascotes de tanto realismo sucio. Atravesamos esta realidad sacudiéndonos el polvo de no pocas derrotas, que cae desde los informativos. No hay demasiada esperanza en el paisaje, perdonen si parezco escéptico, resabiado o triste. No atisbo el esperado despertar de un siglo ensimismado, aunque hayamos asistido a un hermoso esfuerzo en días de pandemia, aunque sepamos ya que no somos superiores a casi nada, ni mucho menos los amos del planeta. Dicen que después de la peste siempre llega el Renacimiento. Y nos hace falta como estallido de sabiduría, como retorno al Humanismo, pues son muchos los caminos equivocados.

Así que, con la prevención debida, les invito a empezar septiembre saltando del bucle en el que estamos atrapados. No se dejen amilanar por las aguas estancadas de la realidad, no profundicen en las ideas que nos vienen dadas, sino inventen otras. Crean más en la bondad que en la propaganda. Abominen de las frases escuetas que intentan resumir el mundo, de los eslóganes que quieren tener el efecto de la publicidad, de las ideas abre-fácil. No se enreden en las redes, opten por la poesía y la montaña. No cuenten tanto sus éxitos, sino quizás sus fracasos, y háganlo con ese encanto que sólo tienen los perdedores, muy superior a la arrogancia infantil que muestran a veces los triunfantes. Descrean del ruido y de la furia, salvo cuando es por causa justa, y no entren al trapo de odiadores o polemistas de superficie. Bajen la dosis de realidad, si fuera posible. Apaguen los dispositivos. Y despeguen.