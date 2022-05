¡Será por espías!

LOS ESPÍAS siempre han estado de moda, han dado lugar a un género literario, o subgénero (dicho sea sin ofender), han creado un estilo y un estilismo, o el estilo los ha creado a ellos. Ya sé que hay gran distancia entre los espías de verdad y los espías de las películas y de las novelas, o al menos eso dicen. Pero vaya usted a saber. En general los espías son desconocidos, nadie va por ahí presumiendo de la profesión de espía, salvo algunos ‘a posteriori’, o bien cuando saltaron a la fama, o cuando cayeron en desgracia.

La profesión de espía es, seguramente, más propia de la narrativa para los nietos, cuando ya nada importa, pero también le funcionaba a los seductores (en todos los sentidos de la palabra, porque el espía seducía y deducía), y algunos escritores de campanillas fueron espías simples o dobles, y luego estaba Kim Philby.

El otro día, hablando con Vicente Vallés de Operación Kazán (Espasa), algo que ya contamos aquí, los espías volvieron a salir con fuerza en la conversación porque, me decía Vallés, ha vuelto el tiempo del espionaje, si es que se había ido alguna vez. Parece que fue cosa de la Guerra Fría, una profesión con posibles en tiempos incendiarios, cuando se pagaba bien la información y la inteligencia significaba exactamente eso: saber del otro.

No creo que el espionaje aminorara alguna vez, con Guerra fría o caliente. Pero había niveles, formas. Recuerdo Oficina de infiltrados como una obra maestra, sin discusión posible. Todo espía aparece idealizado y romantizado, pero quizás no en esta producción francesa. Al revés, rezumaba dolor. Claro que la realidad es otra cosa. Uno propende a verlo todo con ojos de la ficción, y a veces funciona mejor la realidad. No sé: lo que diga Graham Greene.

El espionaje, entonces, sigue siendo omnipresente, mucho nos tememos, y sólo crea auténtica polémica cuando se conoce. Muchos líderes no han reconocido nunca ser espiados, ni lo harán. Sánchez lo ha hecho (las intrusiones en su teléfono), aunque también ha sido en un contexto complejo con las acusaciones de algunos de sus socios precisamente sobre lo mismo. De lo que uno podría deducir que estamos ante una herramienta que puede llegar a provocar graves turbulencias políticas, que indica o sugiere peligrosos síntomas de desconfianza y un mundo agujereado por las posibilidades de la tecnología.

Que esto iba a ser así ya se sabía. Se veía venir. ¿No se habla cada día de los peligros que corren las democracias a causa de las infiltraciones cibernéticas? ¿Cómo conciliar la libertad y la privacidad con el desarrollo tecnológico que juzgamos imparable? ¿No nos rendimos fácilmente en aras del progreso? La tecnología, precisamente, ha multiplicado las posibilidades de los espías y, quizás, los ha privado de esa aureola romántica, o simplemente cinematográfica y literaria.

Seguro que lo de Pegasus es más prosaico, pero quizás sea más efectivo. Se dice, para tranquilizarnos, que el espionaje casi se ha democratizado, en el sentido de que hoy todos quieren nuestros datos y todos vigilan nuestros movimientos, saben lo que nos gusta y lo que nos disgusta, conocen nuestras ideas y pronto leerán nuestros pensamientos, aunque no seamos líderes mundiales. ¿Es un consuelo? ¡No!