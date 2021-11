IGNACIO Castro es un filósofo provocador. ¿Se puede ser filósofo y no ser provocador? Dijo él: “en el buen sentido”. Siempre es en el buen sentido: hacerse las preguntas de la vida. Y las de la muerte. Estuve en la presentación de su libro, ayer en Compostela, acompañado, él y todos los que allí estábamos, de Xiana Cobo y Laura Lojo. Un libro que se titula ‘Sexo y silencio’ (Pre-textos), pero del que se habló mucho, a pesar de ese título.

No es la primera vez que Castro aborda el sexo, pero esta vez, explicó, quería ser menos filósofo. Le ha salido un texto hermoso, poético, como las palabras que dijo, que dijeron. No debería estar reñida la filosofía, ni el ensayo, con la expresión poética, tampoco la investigación literaria ni la crítica. Da un grado más, sube la temperatura, evita lo anodino y lo previsible. Hay que llevar a la gente hacia el lugar donde todo ocurre.

Ahora el sexo se ha convertido en parte de la exposición mediática, todo es hoy ruido, no tanto, quizás, sentimiento. No es tan nuevo, porque ya los pintores lo reflejaban como cosa importante de la vida y ahora los censuran en algunos museos, en reacción curiosa, con esa sobreactuada pulcritud. También por la belleza de los cuerpos: la belleza, y la consiguiente seducción, tiene un componente diabólico y de ahí la vigilancia estricta, la motorización. Como la risa.

Decía ayer Castro: “el sexo puede hacernos tocar tierra en esta sociedad tan ficcional. Los cuerpos nos hacen tocar tierra”. Sirven para batir las imposturas, digo yo. Construidos mediáticamente, recubiertos de capas de ideología y encorvados con el peso omnímodo de las ideologías, los cuerpos se creen brillantes en las pantallas que nos iluminan, pero no tienen ya el apresto ni el fulgor de lo inmediato, de lo táctil, que va siendo maldecido en las sociedades de la separación y la higiene. La sobreexposición del sexo revestido de semántica y política lleva a la represión de lo que se juzga peligrosamente libre. La seducción que sí triunfa hoy es la de las máquinas.

“Creo que el puritanismo de la corrección no se va a detener mañana”, decía Ignacio Castro. “Como con otros puritanismos que hemos sufrido hasta anteayer”. Dijo más: “este libro está pensando para defender la inteligencia del corazón, la inteligencia de los afectos, la potencia de los sentidos. Tras el discurso falocéntrico que han imperado, tras el cerebro policial que ha imperado en demasiados campos. Todo el libro está surcado por una simpatía por el diablo del atraso, el diablo de los sentidos, por la energía de la hibridación terrenal, con todos sus pecados”.

Dice Ignacio Castro que echa a faltar en el mundo “el descaro del corazón” mientras “sobra la desvergüenza del cerebro”. No tenemos fe en lo que visible, en lo sensible. “Nos pasamos el día creyendo cosas [que nos dicen] pero no atendemos a lo que tenemos al lado. Atendemos a modelos sexuales, identitarios... sin prestar atención a elementos más visibles y cercanos”. Seguimos esas modas, esas doctrinas, y lo que se aparta se considera paradójicamente “despótico”.

“Este libro tiene mala relación con lo normativo”, explica Ignacio Castro, consciente de que vivimos un mundo normativo hasta el extremo. “El campo de lo sexual es incontable, nos hace incomprensibles a nosotros mismos. Trato de acercar lo sexual, que la ciencia normal no entiende, al silencio de los cuerpos, a la soberanía indescifrable de los cuerpos. Creo que la sexualidad trabaja para la mística de cada cuerpo: [conocernos y conocer al otro], algo que dura toda una vida. Cortázar llamaba a eso la inmortalidad”.