Si es privado es malo

polémica. Los gallegos son indecisos, los catalanes devotos de la virgen del puño, los andaluces se pasan el día bailando flamenco y tocando las palmas y los valencianos comen paella. España es un país lleno de tópicos y sus representantes públicos también.

Por ejemplo, en el ámbito sociológico de la izquierda, donde hay uno que se repite cíclicamente y que sirve de comodín ya verse el debate sobre sanidad, cultura, medioambiente o educación: todo lo que sea privado es malo, elitista y para ricos.

Muestra de ello da esta vez el proyecto de universidad que propone Abanca, que en breve recibirá la definitiva luz verde del Parlamento y contra el que este sábado protestaron tanto los sindicatos como PSOE y BNG, a pesar de que pasó el filtro del Ministerio de Universidades, por cierto, en manos de Podemos.

Al margen de que cumple la ley, la puesta en marcha de una universidad privada en la comunidad –como pasa desde hace años en muchos otros sitios– cuyo catálogo de titulaciones deberá ser, además, complementario y no reiterativo respecto a las titulaciones preexistentes, puede ser visto como una amenaza al sistema público. Pero también como una oportunidad.

¿Por qué no pensar en él como una opción de empleo en plena crisis para muchos profesores? ¿Por qué no verlo como un atractivo para que jóvenes del exterior vengan a estudiar aquí? ¿Por qué dar por hecho que regalará sus diplomas a quienes paguen y no luchará por convertirse en un sello de excelencia? Y es que si al final únicamente nos quedamos con los clichés...

¿Será que, al fin y al cabo, algunos políticos lo único que buscan es hacer campaña con todo? S. Arias