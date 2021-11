SI la Guardia Civil se queja, es que el mundo se acaba. Así de directo y explícito era un mensaje que recibí el pasado domingo de un destacado miembro de la Policía Nacional como respuesta a mi columna España: camina o revienta (ECG, 21/11/2021), en la que daba cuenta yo de la frustración que estaba generando el Gobierno de España en distintos colectivos laborales y empresariales. Lo cierto es que muy nociva debe de ser la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para que agentes y miembros de las más diversas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hayan coincidido en lamentar una modificación legal que no resulta beneficiosa ni para los que se encargan de nuestra protección, ni para quienes dependemos de su auxilio para desarrollar nuestras vidas con libertad y seguridad.

Esta reforma, que no ha contado con el buen criterio de los colectivos afectados, sí ha logrado generar, sin embargo, un rechazo al que se adhieren hasta la policía autonómica del País Vasco, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra, y las más diversas policías locales (los Mossos d’Esquadra catalanes, si bien al principio mostraron su enfado, ahora adoptan un perfil bajo, quizá debido a esa política represiva independentista que todo lo pervierte).

El escenario que se abre es desolador. Y las organizaciones de la Guardia Civil hablan ya de la peligrosa “incertidumbre” que genera una iniciativa legal que podría contribuir al derrocamiento del “orden social establecido” a través de acciones incluso violentas. Grabación y difusión de imágenes (que siempre vulneran la privacidad y la difícil labor de los agentes), quebrantamiento de su autoridad y de su presunción de veracidad (el relato de la infracción debe ser “coherente, lógico y razonable” –como si hasta ahora no hubiese sido así), reducción del tiempo de identificación y retención del delincuente (de seis a dos horas “ampliables con justificación”), obligación de devolver al sospechoso al lugar en el que fue requerido si es una localidad distinta (cual cocheros), trabas para verificar el derecho de reunión y manifestación, uso de material antidisturbios “menos lesivo” (¡adoquines y barricadas al poder!), etc.

Hablamos, en definitiva, de cumplir con una Ley los deseos de cualquier malhechor. Entretanto, los agentes perderán su intimidad, tendrán que actuar contra reloj, y hacer de postillones. ¡Menuda forma de desarmar a los garantes del orden, mimar a los facinerosos, y amedrentar la colaboración ciudadana! Lo sorprendente no es que salgan a protestar nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino que no los acompañen, al unísono, todos los ciudadanos deseosos de mantener un Estado de Derecho, una seguridad y un orden por los que tanto hemos luchado no sólo nosotros, sino sobre todo aquellos que nos han precedido.