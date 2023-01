Sí, parece que estamos en 2023

AQUÍ estamos, con todos esos ritos de paso que marca el calendario. Cada año nos agarramos a esta seguridad de los rituales, a la protección de lo que nos parece inmutable. Pero todo cambia, todo se mueve, sin cesar. Panta rei. Lo sabemos, pero necesitamos esas raíces que nos proporcionan una seguridad ficticia, mucho más en tiempos de grandes alarmas y grandes presiones mediáticas. Hoy somos espectadores, recibimos un informe continuo de lo que parece un infinito naufragio. Pero miramos y miramos, nos atamos a nuestro mástil en medio de la tormenta, esperamos no hundirnos en el enésimo embate del oleaje contemporáneo. Ojalá nos quede siempre una última playa.

No esperen, sin embargo, que estos ritos de paso tengan aquella belleza terrible de las viejas tribus. Tampoco aquel sabor de la muerte, de los sacrificios a los dioses, aunque hoy la muerte persiste (ella sabe subsistir, tiene experiencia), sigue ahí, en los campos de batalla, en las malas calles, en la oscuridad del corazón. Nuestros ritos hoy son tan triviales como seguramente inocuos, pero quizás mantengan un leve poso de la magia antigua, de este dintel coronado de flores que ayer supuestamente atravesamos, creyendo que cambiamos de barco, que estamos a bordo de un tiempo nuevo, un tiempo que iniciamos cual tábula rasa. Me temo que no es así. Me temo que todos transportamos el fardo de la vida desde la primera noche, pero la estrategia inteligente es hacer que ese fardo no nos haga naufragar.

En la sociedad moderna, el cambio de año se vive, cómo no, en las pantallas. Todo el planeta asiste a esa gozosa celebración que por unos minutos prefiere no mencionar los muchos males que no se borrarán con sólo arrancar la postrera hoja del calendario. Lo que hoy, lunes, empieza, no es una hoja por escribir, sino la simple continuación de lo ya escrito. Pero eso no implica que no intentemos cambiar el argumento. En realidad, a pesar de los nuevos teóricos de las emociones, que aseguran una y otra vez que todo está en nuestras manos y que la felicidad depende exclusivamente de cada individuo y de su caudal de autoestima, lo cierto es que la felicidad, con sus leves y raros estallidos, depende también de los demás. Es una empresa colectiva, no individual, como le gusta pregonar a esa filosofía del amor propio.

Lo que hagamos, tendremos que hacerlo juntos. Y llama la atención que vivamos un tiempo en el que el otro es siempre mirado bajo sospecha, el otro es rival y obstáculo, así es como se dibuja en una época de crueles competencias. La extrañeza del otro, no sé si el infierno que decía Sartre, se construye a través del concepto del hombre-espectador, que es el dominante en el reino de las pantallas. La observación implica de inmediato un análisis en la distancia que deriva en la confrontación, en la censura, también en los que Francisco Goldman llamaba esta semana en El País, “una policía moral”, curiosamente instalada en esta sociedad futurista, y representada por el maniqueísmo de las redes y la ausencia de matices en la interpretación.

Aunque parezca un lugar común, sólo la cultura y la diversidad pueden salvar el proyecto de Europa, crudamente atacado por el nuevo autoritarismo acultural. La risa y el conocimiento son peligrosos porque son útiles. Es fácil reconocerlo. Es lógico pensar en la economía sobre todas las cosas, pero si perdemos la libertad del pensamiento, si caemos en el engaño de lo simple, lo perderemos todo. Decía Javier Cercas que la literatura no sirve para nada, salvo para salvarnos la vida. Quizás sea algo más que una bonita frase.