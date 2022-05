“Sigma Project”, en el Auditorio do Museo Domus, para el “V Festival Resis”

Actividad del “V Festival Resis”, en el Auditorio do Museo Domus”, con el cuarteto de saxofones “Sigma Project”- 20´00 h.-, integrado por Andrés Gomis, Ángel Soria, Alberto Chaves y Josetxu Silgueiro, contando con la presentación de Chus Álvarez, grupo con diez años de experiencia, reconocida a través de la gira auspiciada con la Fundación BBVA”. Cuidan en especial estrenos de compositores hispano-latinoamericanos, destacando lo más granado de la actualidad, y que se reflejará en el programa de esta tarde. Entre sus proyectos, la idea de su verdadero laboratorio sonoro, que les garantizó galardones como el Nacional de Música Alberto Posadas (ciclo Poética del Laberinto), el “KHÔRA”, de J.Mª Sánchez- Verdú, con edición en cd del sello “Wergo”, entre colaboraciones con Luís de Pablo o Félix Ibarrondo, para conciertos con orquesta. Fueron reconocidos con la “Beca Leonardo”, que se consolidará con otras aportaciones como la seguida con la Ernest von Siemens Foundation”. Extensa es la relación de compositores en permanente estreno, a los que se añaden Sofía Gubaidulina, Salvatore Sciarrino, Peter Eötvös. George Friedrich-Haas o Hugues Dufourt.

Un concepto de diversidad instrumental, les aboca a probar con otras experiencias a través de los medios electrónicos, de los que son modelo los trabajos de obras de Thierry Alá, LaLibela o Xaver Carbonell- con orquesta sinfónica- y oficios pluridisciplinares con otras artes y otros medios, desde la danza, al video, el teatro y las artes plásticas, con soportes electrónicos y video en tiempo real, sobre músicas de Alberto Bernal o “Songs of Inocence and Experince”, para cuatro saxos y electrónica de J.Vicente Fuentes Castela o su propio “Festival Sigma”. Aspecto de interés, nos llega por sus indagaciones en los estilos ancestrales del Ars Subtilior, y el Ars Nova, desarrollado con Jesús Torres, Premio Nacional de Música. Con su sello discográfico, publicaron “Utopías”: “New Music for saxophone Quartet”, y un DVD con obras de Félix Ibarrondo. La “Fundación BBVA”, publicaron monográficos de J.M.López López, Gerardo Gombau, y para “IBS Classical”, un monográfico de Fabián Panisello. “Orpheus Classical”, destinará otro a la obra de Mª Eugenia Luc, y la Casa Velázquez-Académie de France, en Madrid, uno dedicado a Víctor Ibarra. “Siga Project”, recibe apoyo internacional para su iniciativas, a través del INAEM”, del Instituto Etxsepare del Dto de Cultura del Gobierno Vasco y de la “Fundación Ernest von Siemens.

Dos de los compositores en programa destacan por su regular frecuencia en estas iniciativas. J.Mª Sánchez-Verdú, del que se toma “KHÔRA II”, músico del que recientemente, la “OSG” estrenó “Memoria del ocre”, composición para guitarra y orquesta, de la que fue solista Petri Kumela, un encargo del propio guitarrista y que sabría destacar la sensibilidad para la consecución de los matices y la manipulación de los “tempi”. La colaboración entre ambos venía de largo con resultados como “Tombe de Sommeil” ,“The Haunted Palace” o la pieza “Kyanos”. Sánchez-Verdú, supo de forma magistral, apostar por labores creativas que recuperan el legado arábigo-andaluz, con una formación asentada por sus estudios en Siena y Frankfurt, y entre las obras que determinarán esa trayectoria, tienen relieve de peso “Alqibla”, Qabriyyat” o “Maqbara”. Asentado en Alemania, sus obras reciben en permanente reconocimiento en festivales como los de Darmstadt, Saarbrüken, o el Stuttgart Tage für Neue Musik.

Alberto Posadas tendrá “Poética del laberinto: Knossos”, músico en la estela de Emmanuel Nunes, Joan Guinjoan o Francisco Guerrero, un reconocido creador de escuela y al que consideró su verdadero maestro. En su catálogo, destacan obras corales, sinfónicas o camerísticas, que se amplían a otras para solista. Pronto se interesó por los recursos que ofrecían las posibilidades de la matemática para el desarrollo de la música. Parte de esos sistemas combinatorios y evolutivos, que ubicarán en los medios de las llamadas teorías fractales y con motivo del uso de los movimientos brownianos, acabará pasando a trabajos de investigación sobre procesos de creación de la “DLA” (Agregación por Difusión Limitada). La relación matemático-musical, manifiesta una pretensión de trasladar los mecanismos de regulación de la naturaleza a los procesos de la propia musical. Explora a fondo, la utilización de nuevos recursos, especialmente específicos para los instrumentos sobre los que trabaja. Xenakis, la “O. N. de France”, el “Arditti Quartet”, J.Pierre Dupuy, entre otros, le concedieron una destacada atención.

Helga Arias- “Milk split on a stone”-, compositora no menos valorada, presta atención a las indagaciones sobre temáticas en el ámbito de lo microscópico del espacio sonoro y las relaciones entre la resonancia y el fenómeno acústico. Estudió en Granada, antes de continuar en Milán y Parma, con J.Torres Maldonado y seguir en centros de formación como la Universität für Musik und Dastellende Kunst Wien, con Karlheinz Essi, realizando un postgrado en la Kunstuniversität Graz, siguiendo los dictados d Beat Furrer, del que tendremos obras en este “V Festival Resis”. También amplió masters con Kaija Saariaho, Wolfgang Rhim, H.Lachenmann, P.Manoury, Daniel Teruggu, Toshio Hosokowa y de J.M.Sánchez- Verdú. Fue premiada en el Cittá di Udine, en el “RCSM”, de Granada y en el Witterner Tage Wien. Recordamos obras suyas interpretadas por “Vertixe Sonora”, en el certámnes “SonUtopias”, y sus trabajos suscitaron la atención de formaciones como el “Ensemble Intercontemporain” o la “Modern Academy IEMA y el Nouvelle Ensemble Modern.

Del mejicano Victor Ibarra, “Grand Équerre, ensayo sobre la negación” (2014), músico con formación francesa junto a Robert Pascal y Michael Jarrell, y cuya obra fue incorporada a los repertorios del “Arditti Quartett”, el “Ensemble Intercontemporain” o el “Ensemble Contrechantes”. Recordaba Paco Yánez uno de los programas de “Vertixe Sonora”, en el Círculo das Artes, de Lugo, en el certamen “MILHSons-XXI”, la inclusión de su obra “Química del agua. Estudio sobre el gris y el verde”, en una sesión dirigida por Nacho de Paz, que nos descubría la dimensión del autor, en un trabajo que confirmaba la perfecta asimilación de las corrientes centro-europeas referenciales. Del mismo compositor, una cita con respecto a otra obra clave “Silensis”, un premio de 2010, concedido por la Fundación BBVA, para su estreno en el Auditorio Nacional. Ibarra, en la relación de obras comunes en estreno por “Vertixe Sonora”, también pudo darse a conocer en las perdidas iniciativas de “Músic y Arte. Correspondencias Sonoras, del “CGAC”, de Santiago.

“Homless Carrera”, es obra de Raphaël Cendo, artista procedente de la École Normale de Musique parisina y del Conservatoire de la misma capital, ampliando en los medios del “IRCAM”, para los tratamientos de vanguardia, y participando de las docencias compartidas con Allain Gaussin, Marc Stroppa, Brian Ferneyhough, Fausto Romitelli y Philippe Manoury, manteniendo posteriormente labores docentes en la Universidad de Nanterre, en los centros sobresalientes de Catalunya, en la Darmstadt Summer School y en la Univ. de Saint Martin-Vesube. La música espectral, se encuentra entre sus laboratorios de prueba experimental, cultivada a través del Klangforum Wien, el “Tana Quartet”, “Alternance” y la “O.National L´île de France. Asiste a citas como la Bienal de Venecia, Darmstadt y Donauschingen.