Sigo sen saber estar

ÁS VECES ocorréseme comentarlles cada semana un libro, pero impídemo o algo zascandil que son dende pequeno. Pérdome por opinar de todo, por saber de todo ou por pasar como alguén que de todo sabe. Témome que, a estas alturas da vida, xa non teña remedio e non deba nin sequera intentalo.

Antes lía arredor dun cento de libros cada ano, libro arriba, libro abaixo. Agora xa non, entre outros motivos, impídemo a impaciencia. Non hai aínda moitos anos, libro que empezaba, libro que tiña que rematar buscando sempre nel algo que pagara a pena, algo do que aprender. Será que agora, coa vellez, me volvín soberbio ou que son consciente de que cada vez me queda menos tempo, o caso é que libro que non me gusta libro que abandono. Non fago como Francisco Umbral presumía facer e non tiro ningún ó fondo dunha pía. Nin o tiro ó lixo. Tampouco non o deixo abandonado no banco dunha alameda. Non son quen. Consérvoos todos. Debo ter a biblioteca con máis libros inútiles de toda a vella terra que rodea as torres de Altamira. O que non sei é por que me costa tanto traballo desprenderme dun libro, este meu proceder propio dun avarento; ou dun esmolante coa síndrome de Dióxenes, este fetichismo inútil.

Agora que andamos coa reedición de Xa vai o Griffon no vento ando buscando, malia a certeza de que non o vou dar encontrado, un pequeno libelo que editou Alfaguara, xunto coa primeira edición en castelá, na que nunha a modo de autopoética describía como, un día que entón se me ofrecía lonxano e agora excesivamente próximo por moito que se demore, quería ser enterrado: cun exemplar de cada unha das miñas novelas embaixo do meu brazo dereito, a palma da man esquerda aberta e pousada enriba da escotadura supra radial, o dedo corazón da miña man dereita, cuxo dorso debera estar apoiado nun dos libros, destacado dos demais e desvergonzadamente apuntado cara ó ceo. Ese será o meu xeito de dicirlle á morte que lle roubei tantas vidas cantas se conteñen neses libros porque eu, como quería Flaubert, cando escribo síntome ó tempo home e muller, o amante e a súa amiga á vez; e se digo que ando dacabalo polo bosque, nun serán de outono, por embaixo das marelecidas follas dos castiñeiros eu son o cabalo e as follas, eu son o vento, e as palabras que o amante e a súa amiga se deitan mutuamente arrimando os seus beizos no colo alleo; e tamén son o rubio sol da anoitecida que as veces fai que peches os ollos asulagados que están de amor. Así, máis ou menos así llo explicou Gustave Flaubert a Louise Colete nunha carta que lle escribíu o 23 de xaneiro do 1853, case que ó mesmo tempo que en Allaríz o bisavó da miña nai afirmaba no xuicio contra o home lobo que este non era máis ca un ruín asasino que mataba por pracer e por lucrarse. Escuso dicir que cando escribín Romasanta eu fun tamén ese asasino.

Levo sido todos os seres que naceron no proceso da miña escrita porque un novelista, mentres o é, mentres escribe e prescindido dos resultados, uns hoxe, mañá outros, ten que ser un amoral, quen de se imaxinar calquera grandeza e calquera abxección. Ten ser quen de buscar dentro súa calquera vileza e calquera virtude que enalteza a ese animal considerado racional que cada un de nós é, soerguéndoo por riba da súa e máis primaria condición. Os que saben dinlle a iso capacidade introspectiva, capacidade de mergullar dentro de un mesmo pra atopar todo iso que se dixo e aínda máis. Flaubert tiña razón e non creo que Louise Colet lla negase no máis mínimo.

Quizás por iso, dicíalles, por tornar ó rego, quizás por iso sexa eu tan avaricioso cos meus libros e queira telos sempre ó meu acado. Neles hai tantas vidas como as que conteñen e, como lector, tamén eu as vivín todas ou case que todas elas. Sucede que, de querer que me acompañaran todas na outra vida, o mesmo terían que prover o meu cadáver dun cadaleito grande coma un camión deses chamados tráilers, elefantiásicos e desproporcionadamente grandes prá miña cada vez máis exigua arquitectura corporal.

Nin lles minto nin lles esaxero nada con isto da exigua arquitectura corporal. Nestes días de pandemia cando, por se acaso, deixo colgadas as mascariñas arredor dun San Roque que teño na entrada da casa, ó meu esquelete deulle por se descompensar un pouco e durante uns días tiven que botar man dun bastón pra poder camiñar cun pouco menos de indignidade. Así que botei man dun que foi do meu avó e que conservo como a xoia que pra min é; pois ben, antes quedábame baixo; agora quédame alto. Conclusión: o que encollín fun eu. Xa non podo dicir canto medín cando me tallaron daquela que había que facer a mili e un ía servir a El Rei. E iso que fun pola Armada, non polo Exército de Terra, nin polo do Aire senon seica fun servir á España Imperial. Recoñezo que se portaron ben comigo e puiden continuar dando clases mentres cumpría. A verdade é que a mili non me serviu de moito ata hai uns meses cando me presentaron a un señor que, mentres estreitabamos as nosas mans, me dixo: Fulano de tal, almirante da Armada. Respondinlle de contado. Mengano de tal, mariñeiro de segunda. Como poden comprobar sígueme perdendo o uso das palabras. Sigo sen saber estar. Pero como disfruto algunhas veces!