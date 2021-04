Sigue el griterío

LAS elecciones en la comunidad de Madrid, anticipadas artificialmente, queridas estratégicamente, sin embargo, todo es poder y réditos por mantenerlos, en una ilógica soflama de “comunismo o libertad”, parecen que lo copan todo, o casi todo. Pero no es una lucha por la Moncloa. Mas sin embargo se quiere hacer ver así. El miércoles pasado varios canales de televisión emitían en directo el debate de los candidatos. Bueno, somos generosos en acuñar tal término, “debate”. Ustedes mismos. Confieso que no lo vi. También que a estas alturas no he pinchado ninguna noticia relativa a la misma. Lo cuál no quiere decir que, como residente desde hace años en Madrid, no vaya a votar, todo lo contrario. El voto es siempre un derecho, pero también un deber y una obligación moral máxime si recordamos los años que nuestros padres y abuelos estuvieron privados de ello. Hace unos días se nos recordaba como con la segunda de las repúblicas las mujeres obtuvieron el derecho al sufragio. Sí, parece increíble, pero así era. Recuérdese que, aun siendo país cansino y hasta cierto punto indolente, nos adelantamos más de una década o incluso dos a auténticas democracias, como Francia, y en otro orden de ideas, Italia.

Mientras el griterío inunda el pobre y exangüe debate, no se habla ni se escucha de otros temas ni de otros problemas. Y cuanto más suba el decibelio del exabrupto, y mayor sea la tontería o burrada que se vocifera, muchos corifeos mediáticos aplaudirán. A estas alturas de la película ya sabemos de que trata este cansino guion. Tiempo habrá para esperar que algún día tendremos mejor políticos. Al menos lo confiamos. Credibilidad y transparencia, formación y convicción, coherencia y capacidad distan aún de su optimización en el panorama político español.

Y mientras ese griterío envuelva en la atmósfera silente del olvido la costra y la hojarasca de la mediocridad, todo seguirá valiendo. No hablemos de corrupción. No hablemos de fraudes. No hablemos de responsabilidad. Eso no vende. Nunca ha vendido ni tal ha sido jamás pretensión por parte de nadie. Tiempos de silencios obligados, pero no por imposición, sino por asepsia propia y autorresponsabilidad del ciudadano. ¡Ay si el doctor Martín Santos volviere hoy a rescribir aquella magnífica novela del Madrid de fines de los cincuenta!

Pasará el cuatro de mayo y llegarán otras elecciones. Y todos ganarán y todos dirán que uno perdió sobre todo. Y cuestionarán la perpetuación en el poder del perdedor que no se haya presentado, entiéndase Sánchez, entiéndase Casado. Es lo que tenemos. No busquen más chispa. Tampoco inteligencia. Y es que la sociedad española en su anemia intelectual buscada y aceptada quizás tampoco merezca la excelencia. Y en esta impenitente sordina o galbana de pensamiento preparémonos para seguir sorprendiéndonos del espectáculo gratuito en parte, oneroso en demasía, sin embargo, para los intereses de un país que alguna vez aspiró a ser algo más. Quién sabe.