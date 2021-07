A la que iba a ser recordada como la mejor gimnasta de todos los tiempos muchos la borrarán de los libros de la historia por haberse retirado de la máxima competición sin tener como causa una rodilla fuera del sitio o un pie esguinzado. El martes el gesto de Simone Biles se torció poco después de poner un pie en la colchoneta situada bajo a barra de competición.

Había interrumpido el ejercicio, sin completar las dos piruetas y media que había programadas en la rutina, y había finalizado con el habitual traspié tras la salida. Ahí se le torció el gesto y toda su carrera deportiva se le vino encima.

Ese momento fue lo que se suele llamar la gota que colmó su vaso particular. Tras explicar sus razones en rueda de prensa, sin excusas, de viva voz, Simone confirmó lo que algunos expertos en la materia habían ya percibido: su cabeza no estaba bien o, más bien, su cabeza no estaba como siempre.

Más que un problema de salud mental, la raíz de la retirada de la estrella de estos Juegos tiene su razón de ser en la pasión. A Simone ya no le mueve lo que antes le hacía levantarse con motivación a diario de la cama. A Simone ya no le importan los resultados como antes lo hacían. Y, lo más importante, Simone ya no disfruta con la gimnasia.

En sus propias palabras, la gimnasta lleva un tiempo sintiendo una presión con la que ya no puede lidiar ya que no compite por ella misma sino por los resultados que los demás esperan de ella. Soportar la dura rutina del olimpismo, que te obliga a prepararte durante cada uno de los días de tu vida para unas horas de competición, solo se puede sobrellevar con dosis muy elevadas de vocación y de ilusión. Con una garra interna, con una pasión que lleva a deportistas como Carolina Marín a pensar ya en un objetivo a varios años vista tras perderse por lesión la cita olímpica que tocaba.

Simone ya no tiene esa pasión y ese conflicto interno entre “lo que me gustaba”, “lo que disfrutaba antes” y “lo que esperan de mí” es el que ha provocado dosis altas de ansiedad y que el adiós llegase en plena competición. Para muchos puede que su gesto de ayer sea una derrota. Sin embargo, el hecho de que, con 24 años, haya sido capaz de poner el freno cuando todas las miradas estaban puestas en ella solo demuestra que la gran Simone Biles es mucho más que una gimnasta extremadamente talentosa.

Hay que tener la cabeza muy bien amueblada y una gran madurez para pararse y transmitir al mundo que lo que antes te apasionaba ahora te provoca desidia. Simone ha demostrado que su talento va mucho más allá de ser una gimnasta para la historia.