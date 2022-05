Sin escaño, pero con voz

FEIJÓO no tiene escaño en el Congreso pero puede tenerlo en el Senado. No es lo mismo, el debate político importante se produce en el Congreso, mientras que si el nuevo presidente del PP decide finalmente ser senador autonómico, no tendrá excesivas oportunidades para enfrentarse con el presidente del gobierno: una vez al mes en la sesión de control, con cinco minutos de tiempo.

No ocupará escaño en el Congreso, pero cuenta con un arma potente: su voz. Solo de Feijóo, de su voluntad, depende su indispensable presencia en el debate público. Es más: al no dedicarse al día a día parlamentario, mayor será su disponibilidad para expresar la opinión de su partido, y de él mismo, ante las decisiones e iniciativas del gobierno.

Se entiende regular que apenas se le haya escuchado estas semanas últimas en las que infinidad de españoles necesitaban que alguien expresara públicamente la indignación que les ha provocado que Sánchez cediera ante partidos indeseable. Los ha metido en la comisión de secretos oficiales, ha echado abajo la coordinación y colaboración del CNI con los más importantes servicios de inteligencia porque se andarán con tiento a la hora de compartir información con los españoles,y ha dañado el prestigio de su ministro Bolaños al obligarle a una humillante reunión con una consejera independentistas que lo trató de mala manera. También habrían deseado muchos españoles que desde el PP se dijera algo sobre la vicepresidenta Calviño que, ante el desastre de la cifra de crecimiento económico por la carestía de la vida y la bajada del consumo, con un optimismo irritante dijo que no es mala noticia porque dentro de un año o dos, cuando se enderecen las cosas, la gente se va a precipitar a consumir el dinero ahorrado y se producirá un alza del crecimiento.

Si Feijóo quiere, puede tener tanta presencia pública, o más, que si se midiera todas las semanas con Sánchez en el Congreso. En la sala de prensa de Génova puede convocar a los periodistas para responder al ataque o disparate del día y su agenda está cargada de actos públicos.