TRES días de clases en un centro de enseñanza sin luz eléctrica en pleno siglo XXI. Que no les parezca una broma. Porque no lo es. Acabo de experimentar lo que puede llegar a ser tener tres jornadas laborales en un instituto sin poder hacer uso de herramientas imprescindibles como los fluorescentes que iluminan la clase, la pantalla que proyecta esquemas, apuntes y ejercicios que están colgados en el aula virtual, sin poder imprimir exámenes para los distintos grupos de la ESO y diversos materiales para los alumnos que, acabadas las clases de 2º de bachillerato, vienen a repasar y preguntar dudas en las sesiones de preparación de las ABAU. No hay internet, no hay luz y todo se limita.

No es que no podamos o no sepamos seguir con el modelo tradicional. Claro que sí. No siempre hay que utilizar las nuevas tecnologías, no me refiero a eso. Pero sí es vital poder iluminar la estancia en la que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas clases de desdoble, a modo de zulo, no sirvieron para el caso hasta la tercera hora, cuando el sol estaba en su máximo esplendor. Hubo que improvisar, cambiar las clases preparadas. Recordé el poema 35 bujías, de Pedro Salinas, dedicado a la bombilla y la luz eléctrica, fuente también de inspiración.

Peor sería si esto sucediese en invierno y no pudiese funcionar la calefacción al no poder encenderse la caldera, por ejemplo. Dependemos de la luz para todo. Nos damos cuenta cuando no la tenemos. En casa la cosa puede ponerse peor... Si tenemos vitrocerámica, tocará comer un bocata o una ensalada, abrir unas latas, comprar una empanada o algo por el estilo. No es que nos vayamos a morir de hambre, pero más apetece algo caliente. Ni té ni café. No me preocuparía lo más mínimo el microondas, pero sí no poder ni hacer las tostadas del desayuno o encender la Nespresso por la mañana. Para el zumo se puede recuperar el exprimidor manual, tan olvidado.

Si el calentador es eléctrico solo de pensarlo se nos ponen los pelos de punta... la ducha en agua fría será uno de los peores tragos de la jornada. Otra cosa son los baños en el mar, aunque nos la encontremos helada. Otras son las circunstancias. Si somos valientes y nos lavamos el pelo, el problema se acrecienta con la falta de secador o de planchas. Todo funciona con la preciada electricidad.

Más allá de no poder cargar el teléfono móvil (que ahora parece siempre lo prioritario), hay otras complicaciones. Si teletrabajamos lo llevamos claro. Ni ordenador de mesa ni portátil. Por mucha autonomía que tenga la batería... nos puede sacar de un apuro un ratito, pero no más. Ni poner la lavadora ni seguir con el próximo episodio de la serie de Netflix, tareas no comparables, pero casi igual de necesarias en nuestro presente, donde las actividades de ocio se han visto muy limitadas el último año tras el inicio de la pandemia.

Preguntándoles a mis alumnos por su visión del problema, haciéndoles reflexionar sobre lo que suponía en nuestro día a día la luz eléctrica, así como la ausencia de este suministro básico, ganaba por goleada que lo peor era quedarse sin batería en el móvil y no usar la videoconsola. Algunos hacían también hincapié en el problema que podría tener para la salud, puesto que la ausencia de neveras y congeladores haría que se estropeasen los alimentos. También hubo quien, no sé si por dorarme la píldora, dijo que esa falta de batería en el móvil podía tener su parte positiva: pasar más tiempo en familia y volver a los juegos de mesa. Me gustó la idea.