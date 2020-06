Sin mi solsticio

A estas horas debería estar llegando al condado de Kerry, en Irlanda, que es mi segunda casa (sin tenerla), dispuesto a asistir a la nueva edición del festival de música y poesía atlántica que cada año organizan allí el poeta (y buen amigo) Paddy Bushe y Fiona de Buis. Este año, claro, ha habido que cancelarlo. Aunque reconozco que Paddy se resistió como gato panza arriba, fue demorando la suspensión, hasta que no quedó más remedio: y eso a pesar de tener que bregar con algunos miedos personales, precisamente a causa del maldito virus. Todo, al final, quedó en un susto.

Digo mi solsticio, con talante egoísta. Son ya algunas ediciones acudiendo, como he comentado alguna vez aquí, a menudo con Antonio de Toro, que siempre encuentra un motivo para atravesar Irlanda en coche, de lado a lado, casi sin despeinarse. Yo no soy tan atrevido con esas carreteras escasas en arcenes, acariciadas, quizás en exceso, por las ramas de los árboles. Me dejo llevar. Pero ir a Kerry, a la bahía a la que llegó Amergin, si es que llegó, viene a ser ya un rito, una liturgia purificadora y bellísima a la que me incomoda sobremanera renunciar. Claro que uno sabe que no podría abrazar a los amigos: lo de dar el codo no me convence. Y la poesía, lo digo por si Lupe Gómez está leyéndome, puede producirse hermosamente en el confinamiento, pero ojalá no tengamos que pronunciarla detrás de una mascarilla. Ojalá pronto la poesía pueda decirse a todos los vientos.

Kerry, o sea, Waterville, es ese lugar de peregrinación poética al que uno tiene que ir para completar el ciclo del año. A veces me siento como Savater con sus carreras de caballos, otro rito notable. Aquí hay caballos, pero no hay carreras (y no porque escaseen en Irlanda). En realidad, prima la lentitud frente al oleaje del gran océano. Los poetas van con toda su energía y los músicos flotan sobre el paisaje. Aunque Paddy es muy orientalista y ha viajado mucho por Asia, en busca también del equilibrio que le da el senderismo montañero (por decirlo suavemente), la verdadera paz está, yo creo, en el jardín de su casa, que mantiene sin estilismos, con la naturalidad que le da estar posado sobre los arrecifes, como un ave marina. Allí las vacas se asoman al Atlántico, sin el menor temor, con infinita comprensión. Ni siquiera intuyen las grandes historias épicas que están detrás de aquellas aguas oscuras, de aquellos paisajes extraordinarios. Y si lo intuyen, lo disimulan muy bien.

Quedarme sin el solsticio irlandés hace que reciba el verano con cierto resquemor. De acuerdo: se ha terminado la alarma, al menos ya no habrá que pronunciar su nombre. La gente se asoma al verano con espíritu local, esperando encontrar un territorio libre y despejado para abordar el mal azul. Entramos en la época más libre del año cargados de dudas, como quien tantea los muebles de una habitación a oscuras. Afortunadamente, Galicia tiene argumentos suficientes para lograr que la ausencia del rito anual de Kerry no me dañe demasiado. Buscaremos la poesía, de cualquier forma, en cada cala escondida. Llevamos unos meses con tanta sobredosis de realidad que necesitamos desprendernos cuanto antes de ella, como si fuera una piel vieja. Ahí estamos: tanteando el cuerpo del verano. Reconociendo el terreno.