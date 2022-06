LA recolección se había logrado en un verano que había llegado precipitado, con calores extremados y pese a problemas nuevos y variados, pese al altísimo precio de los carburantes, a las alarmas de la guerra... Pero se pudría en los almacenes porque no llegaban camioneros, no querían llevarlas de un sitio a otro, faltaban esos puestos de trabajo. Ya habían tenido problemas para recolectar en el campo y habían pedido trabajadores americanos.

Los españoles no querían trabajar con salarios tan bajos y, sin embargo, seguía siendo el país de la Comunidad Europea con mayores tasas de paro. En el mes de abril teníamos más de tres millones de personas sin empleo, 471.000 eran menores de veinticinco años, pero los jóvenes no quieren ir a recoger fruta o la oliva, que en muchos pueblos y aldeas cae abandonándose sobre la tierra, porque se prefiere vivir de los subsidios que da el Gobierno antes que ir a ganarse el sustento o bien colgarse de la parentela y seguir viviendo de los progenitores mientras pueda continuar la fiesta.

Piden también en la hostelería camareros y no encuentran, y otro tipo de personal para servicios varios, ahora que vuelven los turistas a visitarnos... Lo ideal sería que pudieran ser los sueldos atractivos, pero entonces tal vez no fueran competitivos... En cualquier caso, no tiene sentido traer de fuera miles de inmigrantes a trabajar como pastores o agricultores, camareros, etc., habiendo millones aquí de brazos cruzados, cobrando del Estado apaños que no les animan a ir al trabajo, ni les obligan a aceptar lo que hay... Y más cuando se anuncian hambrunas por la guerra en Ucrania, ya que el pan en el mundo puede faltar, y mucho. Sin embargo, España es un país rico en recursos alimentarios... Sector esencial que no puede ser abandonado.

Pan (Iláv) era el dios griego de pastores y rebaños, a veces representado como un fauno en la mitología romana, tocando su flauta, pero también lo era de la fertilidad, sobre todo masculina. Su apetito le hacía perseguir en los bosques a muchachas y ninfas. De Pan, que no podía ser despertado sin sufrir su ira salvaje cuando dormía la siesta, sale la palabra pánico. Pánico es lo que comienzan a sufrir millones de personas en el mundo por la falta de pan o grano, por el hambre amenazante.

También la palabra griega pánta, todas las cosas, tiene que ver con nuestro relato, pues el pan es esencial hoy para la supervivencia de nuestra especie. Cierto es que no solo de pan vive el hombre, como decía el Resucitado, pero sin pan, sin comida, no hay persona y el amor que predicaba se cumple no solo con buenas palabras sino sobre todo con acciones. Mientras haya hambre en el mundo no podemos quedarnos con los brazos cruzados.