Sin Tico, sin Rafaella

SE nos han ido Tico Medina y Rafaella Carrá el mismo día, o al menos así se ha anunciado, y entonces esta columna, que habitualmente analiza la realidad a través de su impacto en el universo de la comunicación, se convierte necesariamente en homenaje y en humilde obituario, pues ambos nombres, Tico y Rafaella, son imprescindibles para comprender las últimas décadas del periodismo y de la televisión.

Fueron dos de esos ‘animales’ de la comunicación, si se me permite, cuya influencia ha sido persistente a lo largo del tiempo, que de una u otra forma nos han acompañado en nuestras vidas (al menos a los que ya tenemos cierta edad) y de los que nos quedan recuerdos de muchos días de esplendor y de gloria, de gran invención, incluso en tantos momentos oscuros y difíciles.

Ahora que el periodismo vive un oleaje excesivo, ahora que parece que nada es sólido, y que se tambalean las viejas columnas de la profesión, recordar a los maestros ayuda, y Tico Medina lo era. Nunca he pensado, más bien lo contrario, que cualquier tiempo pasado fue mejor. En nuestro país sabemos bien, porque la historia así lo enseña, que eso está muy lejos de ser cierto.

Pero una mirada atrás (quizás no excesivamente atrás) me permite sentir nostalgia por un periodismo que, creo, corre serio peligro de perderse. Tico hizo comunicación en casi todos los formatos posibles y fue eso que no se puede decir de muchos, aunque sí de algunos: un pionero de la televisión. Como Ibáñez Serrador, como Hermida, como Soler Serrano, por citar los que ahora mismo me vienen a la cabeza.

No todos fueron entrevistadores (Ibáñez Serrador, más bien entrevistado), pero la mayoría cultivó este género, que juzgo el más fieramente periodístico, el que permite tocar la emoción humana más de cerca. Tico Medina fue, entre otras cosas, un maestro de la entrevista y así lo reconocemos los que humildemente nos dedicamos a menudo a ella.

Rafaella Carrá es también uno de los personajes de nuestra vida catódica. Ella representa la televisión en cierto modo, su figura atraviesa nuestra biografía y toda la historia televisiva, y en ella la Carrá tiene reservado un nombre con letras de oro. Desde el blanco y negro, desde 1975, al menos, en nuestro país: sí, ese año... Por tanto, Rafaella representaba una especie de libertad sin complejos, un desprenderse de los malos augurios y de ese perfume atrabiliario que tantas veces ha ensuciado nuestra existencia.

Ella fue el color y la risa. Lo buscaba como si le fuera la vida en ello. Como si lo necesitara para sí, pero también para el público, al que esperaba ver prendido de la felicidad, siquiera la que cabía en una canción. Sin sofisticaciones falsarias, la Carrá ofrecía el camino más corto posible a la despreocupación, nos ayudó a despojarnos de las oscuridades, que nunca nos faltaron, trajo luz brillante a los platós, nos apartó del sentimiento trágico de la vida y nos envolvió en un aire de fiesta.

Aunque italiana, Rafella era, en gran medida, una artista nuestra. Mediterránea y sensual, proclive a acentuar sobre todo el lado alegre de la vida, a menudo tan fugaz y tan esquivo. Quizás porque sabía muy bien que lo era, porque era una mujer muy inteligente, la risa estaba siempre en la pantalla cuando ella aparecía. Sólo por eso, le debemos mucho. Trabajadora incansable, comprometida con el arte libre, ajena a cualquier corrección política, se nos ha ido quizás cuando la creación se ve amenazada por nuevos y viejos puritanismos, que reverdecen entre la siembra de mediocridad.