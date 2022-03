Sinceridade de Pontón

política. As cousas claras. Son moitos os que en Galicia pensan que o Partido Popular nas autonómicas de 2024 vai ter complicado manter a maioría absoluta e que só Alberto Núñez Feijóo sería capaz de aguantar o último tirón xa que, entre os nomes que soan, ninguén ve a Alfonso Rueda, Francisco Conde, Diego Calvo ou Manuel Baltar (un por cada provincia) en disposición de lograr os 38 escanos que se necesitan.

So a presenza, pola dereita, dun partido bisagra axudaríalle a sumar. E iso soa a Vox, Polo menos a dous anos vista. Non se ve tampouco no horizonte do PPdeG unha muller capaz de aglutinar suficiente número de apoios como alternativa. Son os grandes inconvenientes de fialo todo a unha carta, a un líder supremo que todo o abarca. O que ocorreu con Feijóo tras a derrota de Manuel Fraga poucas veces repítese.

Ana Pontón exerce estes días ante os medios de Madrid como líderesa da oposición e estao facendo con moito apromo. Outra no seu lugar falaría das bondades dos gobernos de Feijóo para quitalo do medio e lograr o gran obxectivo da esquerda. Que o ten ao alcance da man. Pero Ana non é así.

Ela di sempre a verdade e non para de repetir que a era Feijóo está a ser un desastre para Galicia e que non esperen en Madrid ningún merlo branco. A iso chámase sinceridade. sabela arias