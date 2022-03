“Sinfonía de sentimentos”: Banda Municipal dirigida por David Fiuza Souto

“Sinfonía de sentimentos”, concierto de la serie “II Rutas e sinfonías” de la Banda Municipal con su titular David Fiuza Souto, en el Auditorio de Galicia- 12´00 h.-, con obras de grandes recursos sonoros pertenecientes a tres compositores: Robert Jager, Frank Tichelli y James Barnes, con la de mayor extensión por la “Third Symphony Op. 89” (The Tragic), en sus tiempos “Lento allegro rítmico”, “Scherzo” “Mesto (for Natalie)” y “Finale”, obra de importante arraigo en las programaciones de bandas, también por los pases europeos. Más familiar por otras ocasiones, es la del compositor Frank Tichelli, del que tendremos “An American Ellegy”, compositor tanto de obras orquestales como corales y, en especial, para bandas. Nacido en Monroe (Louissiana), se graduó en la L.V. Berkner High School Richardson, de Texas, además de especializarse en composición en la Southern Methodist University”. Realizó masters y grados de doctorado en la Michigan University, con maestros como William Albright, Leslie Bassett, Gerge Wilson y William Bolcom. Fue asistente en la Trinity University (San Antonio), en el estado de Texas, y ocupó plaza en el cuadro de directores del Texas Composers Forum y del comité para la “Music of the Americas”, proyecto desarrollado entre 1991/8.

Fue compositor en residencia de la Pacific Symphony Orchestra (Orange County), en California y profesor de composición en la University of Southern California, Recibió en 2011, el reconocimiento para importantes trabajos de creación por encargo, que dejará óptimos resultados profesionales y que se renuevan curso a curso, con ejemplos como “The Shore” (Symphony nº 3), obra de media hora para coro y orquesta, puesta en atriles por la “East Coast”, formación ligada a su figura, con la “Choral Society”, en el Carnegie Hall neoyorquino. Vendrán de seguido tres conciertos para distintos instrumentos: flauta, clarinete y saxo alto-, a los que se añade la obra para voz de soprano y 18 instrumentistas “Songs of Love and Life”. Recibió galardones entre los que se incluyen “The Arts and Letters Award”, “Goddard Lieberson Fellowship” y el “Charles Ives Scholarship”, destacando el especial el “National Band Association/Revelli Memorial Prize” y la “Distinguised Service to Music Medal”. Fue premio honorario y miembro de la “Phi Mu Alpha Sinfonia and Kappa Psi”.

En su conjunto, el programa matinal, tiene puntos de confluencia con otro similar ofrecido por nuestra Banda municipal, dirigida entonces por Rafael Argulló Albors, también marcado por un profundo sello americano para grandes formaciones, en el que disfrutamos de obras de George Gershwin, Leonard Bernstein, Aaron Copland, David Maslanka, David Holsinger y Robert Jager, que le tendremos de nuevo, esta vez con “”Sinfonía Nobilissima”, de mediados de los sesenta. Maestros americanos por excelencia y que dan excelente juego en el apartado de obras para banda, tanto cívicas como militares y de las que tienen gran tradición. Robert Jager, con fundamentos artísticos en la Michigan University, se dedicó igualmente en los años de estudio a ampliar conocimientos en la Navy School of Music (Norfolk Virginia), entre el período 1962/5. Compositor con un dilatado legado a su cuenta, es autor de trabajos que disfrutan de la condición de obras de referencia y repertorio, resultados que brindan ejemplos como las “Diamond Variations”, abundantes suites para banda, “Stars and Band march”, un “Concierto para saxo alto”, “The Tennessean Mach”, “Jubilate Carpatthian Sketches”- de notoria aceptación y divulgación en Europa-; el “Concierto para tuba (piano) y orquesta”- instrumento de sus dominios-; el “Concierto para bombardino”; “The March of the Dragonmasters” y más recientemente, “Highlands Fling”. Una selección aproximada de su amplio catálogo. La obra que tuvimos hace unas temporadas, era “Epilogue: Lest we forget”, y suya garantía venía avalada por la consecución del “Ostwald American Brandmaster Association”, premio recibido en tres ocasiones.

El tercero en liza será James Barnes, para continuar en éste línea de obras de despliegue gran aparato, ofreciéndonos su “Third Symphony Op. 94”. “Lento- Allegro rítmico”, “Scherzo”, “Maestoso (for Natalie) y “Finale”, la Kansas University fue la cuna artística de este compositor, que le permitiría especializarse en profundad tanto en el campo de la composición, el espacio de los arreglos y la propia dirección, en una perfecta amalgama de conseguidas confluencias. Fue director asociado de agrupaciones para instrumentos de viento, y su vida profesional, le llevó dese Tanglewood a Boston o el Lincoln Center. Obtuvo igualmente el prestigiado Ostwald Prize”, que se añade a los recibidos de la “ASCAP” o el “Bohumil Makowski”. Entre los registros discográficos, merecen mención los realizados con la “Tokyo Kossei Wind Orchestra” y la “Koningklij Militar Kapel”. De sus obras, destacan trabajos en arreglo, procedentes del “Porgy and Bess “, para instrumentos de ciento; “The Wizard of Oz”, parecida idea de planteamiento; “Wild Blue Yonder”; “Anchors Aweigh”; “Omaggio”; “Visions Macabres”; “Tchaikovski Suite”; “Carnaval in Sâo Paulo” y la serie de obras sinfónicas que se añaden a la elegida, como la siguiente “Retratos de Yellowstone”, la “Phoenix Symphony Op. 110”, “Lake Bradrock High School Op. 130” y la “Sinfonía nº 9 (Elegía)”, un encargo del XXI Consorcio de Bandas.