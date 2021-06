Sobre héroes y máscaras

HA DICHO Sánchez que ya podemos salir desenmascarados a la calle de las terrazas voladoras. Como decía ayer hermosamente Lucía Méndez en El Mundo las calles ya son casi sólo terrazas, ese dulce entrechocar de los botellines, no tanto el sonido del arco de los violines.

Volvemos a nuestro ser, y ello a pesar de Boris Johnson, que sólo aprueba el viaje a Baleares. Volvemos al ruido cálido de las noches de verano, ahora sin el embozo del miedo, según la nueva normativa. Caen, como la hojarasca del dolor, las máscaras de los héroes contemporáneos: nosotros, o sea.

Pero no tanto como parece, porque el temor al contagio persiste, vacunas aparte, y no todo el mundo se aviene a surcar las calles nuevamente sin el cubrebocas, que dicen en otros lares, ese apéndice que algunos juzgan que ya forma parte del contexto facial, de la misma piel. Cuesta trabajo regresar a la desnudez de la sonrisa.

La mascarilla va a persistir durante mucho tiempo, escucho, si es que no ha venido para quedarse, como sucede en algunos lugares de Oriente. Es verdad que algunos lucen la cara con el descaro de una seguridad real o inventada, pero otros se encuentran felices detrás del parapeto, prefieren no tentar la suerte, han cogido la postura, o sea, ya no se sienten raros, sino a salvo.

Quizás las máscaras sirvan también de metáfora del nuevo tiempo: el símbolo del miedo extendido, que guarda la viña, el icono de una época que se mueve pesadamente entre el escepticismo y el temor infinito a todo. Así nos quieren: temerosos.

El virus nos enseñó la fragilidad que tal vez habíamos olvidado, ahítos de la soberbia propia de la especie, pero la máscara que a tantos privaba de la vieja libertad, que menguaba el aire, que nos convertía en seres poco menos que invisibles para los otros, se ha tornado de pronto un elemento doméstico, una sana costumbre, eso que coges al salir, como el paraguas o el sombrero. Me disgustaría que la máscara fuera el recuerdo latente de esta larga temporada en el infierno. Sería triste que el futuro se escribiera en nombre del miedo.

Tampoco creo que esta libertad de desenmascararse, que Darias y Sánchez presentaban el otro día como el regreso triunfal de la sonrisa perdida, tenga que servir de contrapeso al oleaje de la actualidad, indultos incluidos. Aunque sé bien que la realidad funciona como los vasos comunicantes.

Bebemos en las fuentes mediáticas, que apagan nuestra sed con generosidad de prime time. La política es un mapa de estrategias, frases propias de la publicidad, globos lanzados al aire para medir la respuesta de la gente: es bien cierto. Pero no creo que todo esté pensado para distraer nuestra atención del foco principal, como en una función de magia: entre otras cosas porque es imposible. Y porque, quizás, el foco principal esté en volver a vivir.

Hay, sin duda, un mensaje de nueva libertad, empujados por la tentación que siempre supone el verano y sus frescos racimos. Os devolvemos la alegría propia y la sonrisa de los otros, parece que nos dicen. Es una libertad que merecemos, pero no debe confundirse con la reconquista de las terrazas y la música de los botellines. Aunque Ayuso (a la que ahora reivindica Aznar como el camino más corto a la Moncloa) dijera que la libertad era esto.