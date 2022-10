Sobre los muertos

EN estos días los muertos se hacen más presentes en nuestras vidas, pero lo cierto es que, como decía ayer Irene Vallejo en El País, los muertos han estado siempre ahí, y están hasta el final de los días. Los muertos son objeto de culto desde el comienzo de las civilizaciones, a veces de una manera intensa, con una comunicación extraordinaria entre un lado y el otro, la muerte, en realidad, es un territorio oscuro y desconocido con el que mantenemos una relación de respeto y de misterio, sabedores de que todos tendremos que iniciar algún día ese viaje. La idea de la muerte enseña tanto como la vida, y nunca falta alguien que, habiendo estado próximo a la desaparición, cambió de pronto todas sus prioridades.

Es posible, como se leía ayer mismo en este periódico, que la muerte ya no sea lo que solía ser, como la nostalgia, y que el cambio social haya cambiado el concepto, de tal forma que morir ya no sea para tanto, permítanme la broma, según una sociedad que ha de vivir como si fuera a vivir para siempre. Los fastos fúnebres, que en la antigüedad marcaban clases y también añadían posibilidades, presuntamente, a un viaje al otro lado más exitoso (los faraones, por ejemplo, se preparaban a fondo), se ven golpeados hoy por la inflación, la crisis y todo lo demás, lo cual que la gente le va quitando solemnidad al adiós, lo que no quiere decir que le quite importancia en el fondo de su corazón.

Por supuesto que no estamos hablando del funeral de Isabel II, evidentemente, donde todo viró desde el primer minuto hacia el espectáculo nacional, con la necesaria dosis de pompa y circunstancia que requieren estos casos. Pero hablamos más bien de nosotros, los de abajo.

Ironías aparte, lo cierto es que quizás avistamos la muerte con menos rigor, como un ritual más urgente y desde luego necesario, como el resultado de lo inevitable, sin necesidad de subrayarlo más de modo artificioso. La muerte está mal vista en este tiempo contemporáneo, quizás es parte de la moda, y ya no tiene el lustre de antañazo, particularmente en los relatos épicos. Aunque habría que preguntarle a los que morían, que, por supuesto, no decían ni palabra. La muerte se lleva mal con este mundo que siempre promete un mañana de luces y pantallas y de ofertas por internet.

Sin embargo, la muerte no deja de invadirnos. Pienso en Los muertos de Joyce, en la parálisis de aquel Dublín de 1904, en la reunión navideña en la que el pasado se imponía fatalmente sobre el futuro. Pienso en la nieve que caía sobre los vivos y sobre los muertos. ¿Acaso no sigue cayendo estos días sobre nosotros? ¿No sigue siendo nuestra mortaja, nuestro sudario? ¿Qué podemos decir de este regreso a la guerra, a la barbarie, de todos estos meses interminables en los que ha caído el equilibrio del mundo? ¿Qué decir de los muertos por violencia cada día?

¿De las tumbas preñadas de un horror que parece antiguo, por inconcebible en los tiempos modernos? ¿Qué decir de los jóvenes y no tan jóvenes que, como hace cien años, como hace mil años, como hace dos mil, son enviados a los umbrales del infierno? ¿Qué decir de toda la muerte que la pandemia espolvoreó durante meses sobre la tierra? ¿Y de los miles que mueren cada día por pobreza y hambre? ¿Acaso alguien se atreve a negar que la muerte sigue ahí, como en los tiempos más oscuros?