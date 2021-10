Sobre tiovivos y sortijas de la suerte

DE repente me sentí vulnerable como el primer día del jardín de infantes.

Soltarle la mano a mi mamá para entrar a la sala roja fue tan difícil como jugar una final de campeonato.

Antes, en mi época del jardín o la escuela primaria no se hablaba de integración, ni de lateralidad, pensamiento crítico o libertad creativa. Ir al jardín (y luego a la escuela) era dejar de estar en casa, de disfrutar con los amigos, o de jugar al fútbol con dos arcos improvisados hasta que no hubiera más luz solar. Allí sí se sentía pertenencia y libertad. El colegio era otra cosa, dónde no estaba permitido quejarse. Los de mi generación saben perfectamente de qué hablo cuando escuchan: “la letra con sangre entra”. En aquel tiempo la escuela era un reducto indiscutible y lo que pasaba puertas adentro de las aulas era sagrado, las maestras siempre tenían razón y los padres no osaban en discutirle su autoridad, ni profesionalismo. Nunca.

Aquel día que solté la mano de mi mamá para entrar a ese mundo desconocido que me generaba miedo, se hizo presente hace solo tres de semanas cuando ingresó con 84 al hospital, saturando menos de lo deseable mientras peleaba contra el covid. Solo 10 días antes había recibido la primera dosis de la vacuna y eso generaba algo de alivio, pero ninguna certeza. Fueron cinco días de mil horas y noches de larguísimos insomnios en los que la razón y la ciencia debatían con la realidad real, los sentimientos y con “lo que se siente”.

Nadie sabe mucho del covid. O mejor dicho, todos sabemos mucho y a la vez no sabemos nada. Porque muta, genera nuevas cepas, afecta tanto a mayores como a menores, provoca distintos síntomas y consecuencias (independientemente de patologías previas), produce recuperaciones milagrosas y pérdidas repentinas e inexplicables.

Vivo leyendo e investigando sobre lo que sucede aquí y en el mundo alrededor del virus chino. Me hice experto analista de ensayos e investigaciones médicas en personas y animales, sé de la distinta virulencia de cada cepa y de diversas acciones de prevención como cuarentenas, restricciones o toques de queda. Todo esto, esperando que la inmunidad de rebaño que genera la vacuna nos proteja para volver a la vida normal.

Sin embargo, a pesar de la vacuna, mi mamá había dado positivo, y toda esa literatura se transformó de repente en el seguimiento de un oximetro en su dedo índice, siguiendo su nivel de saturación de oxígeno en sangre, minuto a minuto, segundo a segundo. Horas que parecieron días, días que parecieron meses.

Volvió a casa hace poco más de una semana, y de repente la vi como una señora de 84 años (los que realmente tiene), aunque cuando entró al hospital parecían 70 por su presencia y vitalidad. En el carrusel de la vida, ella arrebató una sortija de la suerte para dar unas vueltas más. De puro de luchadora nomás. Como un reflejo de quién no se entrega a las primeras. O de quién tiene aún algo por hacer y dar.

Por estos días vuelve poco a poco a recuperar su energía y hace nuevos planes. El jardín necesita de su atención y ella lo sabe. Volví a darle la mano a la salida del hospital, pero esta vez para darle seguridad y certezas, para convertir aquellos “minuto a minuto” de incertidumbre en encuentros con larguísimas charlas. El azar del destino nos dio tiempo extra para que no nos quedaran temas pendientes. Dicen que algunas situaciones ponen en caja a otras, y que les dan real valor y dimensión.

Generalmente vivo a contrarreloj, intentando garantizar una infinidad de situaciones que obliga el día a día de dirigir una empresa, que trabaja con un puñado de gente pero que tienen a muchísima otra gente como destinatarios, y eso genera una responsabilidad extra enorme. Vivo arriba de un tiovivo que tiene autos, barcos y caballos, personajes reales y de ficción, mucha gente riendo y gritando (y algunos llorando) mientras otros suben con entusiasmo y bajan con tristeza, luces de todos colores y música de circo a todo volumen. Un tiovivo que parece nunca parará.

Desde hace unos días dejé de intentar arrebatarle a su dueño la sortija esquiva de la suerte, la que te da acceso a unas vueltas más. Esa la tiene mi mamá. Debajo de su almohada.