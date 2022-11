Solfas entre losas

En los días finales de noviembre, de temporada baja y en espera de otra cuesta, en principio gozosa, que conduce a la dulce navidad, un plan sencillo y apenas gravoso es recorrer los lugares de enterramiento de ilustres personajes. Llamarlo turismo funerario o necroturismo suena poco atractivo, aunque si se hace con sentidiño, toma cariz diferente.

En Santiago, de los Mausoleos del Panteón de Galegos Ilustres de Bonaval tendrán ya noticia. Yo propongo una ruta por otro recinto donde reposan, en simples losas, cuatro maestros de la capilla musical de la catedral.

Es trayecto breve que requiere previo acceso a su magistral claustro renacentista. Ahí están las lápidas de Melchor López Ximénez (1759-1822), Ramón Palacio Pordomingo (1793-1863), Santiago Tafall Abad (1858-1930) y Manuel Gesto García (1925-2018). Fueron canónigos de la catedral por lo que contaron con el aval para poder enterrarse en ese sitio.

Pertenecen a etapas diferentes: van del s. XVIII al XXI. Ritos y actos litúrgicos prescritos cambiaron en esos años, así como las circunstancias del fallecimiento de cada uno. Es en esto último en lo que me centro.

Sobre el final de Melchor López poco se sabe. Su salud no debió ser nunca buena puesto que, en su informe de limpieza de sangre, consta su raudo bautismo por inminente peligro de muerte nada más tomar aliento. Superó el mal, pero le quedó alguna secuela física que le aportó un aire no de muy buen ver. Esto, unido a su carácter retraído, le marcó para siempre. Pese a todo vivió 63 años, edad considerable para su tiempo. Falleció el 19 de agosto de 1822. Su prima y heredera, el 3 de diciembre de ese año reclamó al cabildo unos impagos que no se le habían abonado a su pariente. Y se le hicieron «en consideración a que el D. Melchor López según cabildo de 15 de noviembre de 1785 gozaba de congrua como Presbítero y al [sic] haber fallecido en congrua, se acordó que por cuenta de dicha congrua se le den a Dña. Francisca 1766 reales».

El momento de la muerte de Ramón Palacio lo narra el canónigo José M. Zepedano: «Falleció cuando en las vísperas de la traslación del Santo Apóstol se estaba cantando el salmo De Profundis, una de las excelentes composiciones del mismo Maestro». Esa serena muerte contrasta con el malestar que padeció a causa de varios desaguisados y supuestas humillaciones debidas a haber perdido su condición de canónigo honorario, desde el concordato de 1851 con la Santa Sede. Apeló al arzobispo y a la monarquía. Le dieron la razón, pero no del todo, pues pretendía tomar posesión de una canonjía, lo que era imposible. Mantuvo así la condición de todo mortal hasta su deceso. Sufrió más percances. Resumiendo: todo pareció confabularse contra él. Con todo, trabajó con ahínco. Murió el 29 de diciembre de 1863 y el cabildo, agradecido, le hizo entierro de canónigo, como se había hecho con sus predecesores.

Santiago Tafall tuvo que hacerse cargo de la capilla de música tras la repentina muerte de Juan Trallero en 1891. Por un tiempo, compaginó la plaza de maestro de capilla con la de organista. Las oposiciones se convocaron más tarde, siendo Tafall el único aspirante. Tomó posesión el 11 de marzo de 1895 pero su ligazón con la catedral compostelana se vio alterada debido a su polifacética trayectoria, tan relevante para la música gallega. Tres años estuvo entre Santiago y Granada, al ser nombrado maestro de capilla real de los Reyes Católicos de la ciudad andaluza. Posiblemente tuviese que acudir a dicha urbe, aunque no hay constancia. En 1929 pidió su jubilación canónica, concedida el 30 de noviembre de ese mismo año. Falleció el 10 de octubre de 1930 debido a una «grave enfermedad que hace tiempo aquejaba». De este dato hay referencias en la prensa (Eco de Santiago y El Compostelano). En su funeral, según se puede leer: «La orquesta ejecutó la misa de réquiem del extinto y se cantó el responso de su finado padre Don Mariano».

Manuel Gesto ostentaba el cargo de canónigo emérito de la catedral. Su vida es conocida en Compostela por ser relativamente reciente. Su obra también. Muchos recordamos sus interpretaciones al órgano y poseemos algunas grabadas en disco. Como las circunstancias de la capilla musical y la organización de los cargos de la catedral habían variado tanto, solo se le encomendó ahí tocar dicho instrumento entre 1963-1991, fechas en que estuvo activo tras ganar la correspondiente plaza. Con 93 años, falleció el 27 de diciembre de 2018. Inhumado en el claustro de la catedral, allí reposa, entre losas de compañeros de fatigas. Dicen que siempre recibía las visitas «con todos los honores y (...) hablaba de todo, pero, con frecuencia de su pueblo querido de Baldayo».

Creo que lleva más tiempo leer estas notas que hacer el tour propuesto, que no es obligado ¡solo faltaba! Empero, si entran en este claustro, además de admirar sus bóvedas, cresterías y relojes de sol, miren por donde pisan, imaginen sus solfas y discurran en respetuoso silencio.