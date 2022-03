“Solistas en Compostela”, del “CMUS”

Concierto de la serie “Solistas en Compostela”, actividad del “CMUS”, en colaboración con la “USC”, en el Paraninfo da Universidade-20´30-, con un protagonismo destacado de alumnos en cuanto a las composiciones elegidas, en las que los distintos conjuntos de violas, repartidos en grupo A y B, para unas obras que se adaptan a las exigencias del planteamiento del programa. P.I. Tchaikovski, en una adaptación de la “Canción napolitana”, del “Álbum de niños Op. 39”, grupo de 24 piezas escritas en Kamenka (Ucrania), en el verano de 1878, y con títulos tan curiosos como “Plegaria matinal”, “El cuento de la vieja”, el “Entierro de la muñeca”, el “Canto de la alondra” o esta “Canción napolitana”, en una encarecida dedicatoria a su sobrino Vladimir Davydov (Bob), que entonces tenía seis años. Un Beethoven a doble banda, con unas “Variaciones sobre un tema ruso”, en arreglo de S.Nelson, a las que se añade el “Nocturno Op. 42” (“Andante quassi allegretto e marcha”), en principio para viola y piano que para Biamonti, el elemento apasionado y melancólico, así como también la jovialidad y amabilidad, con cierta punta de humorismo característicos de la “Op. 8”, están aquí ausentes, destacando el tramado instrumental más aéreo. Que favorece la imaginación musical. En este periodo, el autor conoció a Ignaz Seyfried, director de la Orquesta del Theater an der Wien y principal ayuda por las contiguas sugerencias para que se decidiese a realizar transcripciones de sus propias obras para formaciones instrumentales, diferentes a las llevadas a cabo por otros importantes músicos de su entorno. Turno para ambos grupos de violas

Una pieza de puro ejercicio didáctico típica en tribunales de concurso, el “Estudio en Sol. m.”, de F.Sismond, para el grupo de violas B, para dar paso a la “Sonata en Sol m.” (“Largo e Allegro con spirito”, de Henry Eccles (1670/1742) de la quedará cuenta la contrabajista Jessica Paz, un compositor barroco, artista de mundo que estuvo al servicio de las cortes de Guillermo III y María II, en Inglaterra, trasladándose posteriormente a la de Versalles, con Luís XIV. Coincidió en Inglaterra con la llegada de G.F.Haendel y como compositor, destacó por los libros para sonatas, en especial para violín y clave, que contribuirán a crear escuela, aunque la posteridad no le hiciese la justicia merecida a la altura de su importante legado, más aún en estos tiempos decididos a bregar por las llamadas corrientes historicistas, que alcanza hasta los músicos del Renacimiento y el “Medievo.. Karl von Dittersdorf, estará confiado a la contrabajista Sara Romero, en su “Concierto en Mi. M.”, en el tiempo “Allegro moderato”, un músico bohemio y con formación francesa, que estuvo al servicio del príncipe de Sajonia-Hildburhausen en Viena. Talento extraordinario, mostró pronto un claro interés por la ópera y en concreto por Christoph Willibald Gluck, de la estrenaría unos cuarenta títulos, logrando en su momento una absoluta aceptación por uno de ellos, que en su estreno superaría a “Le Nozze di Figaro”, de W.A. Mozart.

K & P. Blackweel, con dos piezas en clave ciertamente jazzística, la “Cello Time Rag” y “Caribbean”, en los límites de confluencias de las que serán testigo músicos actuales y que en esta oportunidad, recibirá el trato de la chelista Gabriela Gonzalo Santiago. La también chelista Lara Ortega Hervás, en el ámbito del romanticismo de Camille Saint-Saëns, con el “Allegro appassionato Op. 43”, compositor que confirmará la élite en la Francia de su tiempo, y para refrendarlo la ópera “Samson et Dalida”, que mantiene su indiscutible vigencia en las temporadas líricas de los grandes coliseos, sin olvidarnos de los conciertos para piano, la famosa”Habanera”, y el universal entretenimiento que es “El carnaval de los animales”. El ámbito que nos afecta, incluye este “Op. 43”, para violonchelo y piano, en una sentida dedicatoria para J. Lasserre, que tendrá su estreno en la histórica Sociéte Nationale parisina un 8 de febrero de 1874. En esta línea, este músico que había tenido como alumnos a Gabriel Fauré y a Messager en la Escuela Nidermeyer, y que en su biografía destacaba por haber sido descartado del “Prix de Rome”, en 1852, por ser demasiado joven, compuso piezas tan graciosas como la “Romanza Op. 48”, el “Canto sáfico Op. 91” o la “Plegaria Op. 158”.

Un final con piezas populares entrelazadas, a cargo de los alumnos de la profesora Olga Alexandrovskaia, quienes tendrán como acompañantes a los pianistas Javier López Jorge y J.Miguel Vizoso, alumnos procedentes de las aulas de violín de primero y segundo grado, a los que se incorpora el cantante David Montoto Pintos y Leo Lopes Fernández, en percusión. Piezas pues del dominio público en una amalgama que se reparte entre “Santa Lucía”,la canción napolitana; “A Rianxeira”, tradicional galega; “My hearts will go on”, James Hornes y “Son do ar”, que la han incorporando a su repertorio el grupo folk “Luar na Lubre”. A la espera y para el próximo día 31, el capítulo dedicado a canto y guitarra.