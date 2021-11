Solistas o coristas

LA idea de que un partido político ha de ser una orquesta bien afinada no está mal, aunque previsible, pero por más que mira uno no parece que haya tanta armonía, aunque depende del instrumentista. Lo de la orquesta lo dijo Casado, me parece, que ha visto la batuta disputada, o eso dicen, por algunos que pueden considerarse primeros violines.

Usar la metáfora de la música para el ejercicio de la política puede ser elegante, pero el personal contempla el concierto con cierto desconcierto. Lo que tiene este tiempo que nos ha tocado es mucho ruido (puede que también pocas nueces, que, además, me dicen en la frutería, es año de mala cosecha, y a mí me gustan las nueces locales).

Conviene no confundir el ruido con la música, pero ya no sé si eso es posible, porque hasta la música de las esferas parece un gato cabreado, y claro, así no es posible alcanzar la tranquilidad necesaria para pensar: quién sabe si no es de lo que se trata.

Si algo hemos perdido es la armonía. Allá donde mires hay gallos, en todos los sentidos, y tienes la sensación de que se canta mucho de oído. O con autotune, que podría hacernos estrellas a casi todos, y no sólo del karaoke. Los directores de las orquestas políticas tienen que repartir batutazos como quien corta el aire, en ese atril siempre electoral, donde sopla el biruji, porque un atril es siempre el Everest, con tanta gente deseando llegar a la cumbre.

Y a la búsqueda de la melodía, del tono, del ritmo, es fácil que alguien entre a destiempo, o que lea una letra inesperada. A veces el problema no es la música, sino la letra. Casado se imagina un concierto del tirón, y seguramente Sánchez, y los otros, pero quizás eso ya no es posible, porque con tanto talent show, como también decía Pablo, muy televisivo, la gente ya cree que la vida va de nominaciones, expulsiones y jurados con Risto Mejide. La vida ya no es una tómbola, que decía Marisol, sino más bien un talent show.

No vivimos tiempos de solistas, sino de rimas fáciles y coreografías guais, donde todo está previsto y se nota mucho el error. Armar una buena coreografía, si no es con tu equipo de baile en exclusiva, tiene sus líos, o si no que se lo digan a Sánchez, que ha tenido sus diversas parejas de baile, no siempre dispuestas a dejarse llevar. Y eso que cuenta con Iceta, que siempre es un plus.

La última, o sea, Yolanda Díaz, que ha cogido la batuta de la izquierda de la izquierda, sea queriendo o sin querer, como dice Colau. A ver quién es el primero que arma una orquesta con posibles. La cosa no está tanto en desafinar, o en ir de solista, sino en montarte tu propio espectáculo y que encima guste al personal. Por eso Casado pide a Ayuso que deje la interpretación, dicho sea sin segundas, aunque ha llegado Cayetana para apuntalar el dueto. Ayuso hace política en una baldosa, también te digo, aunque sea la baldosa del kilómetro cero, que es la que más conoce.

En la gran lucha de las batutas flamígeras, antes de que la campaña pueda ser una orquesta para instrumentos desafinados, los partidos solicitan coristas: gente en segundo plano, segundas voces, que contribuyan a la armonía vocal y apuntalen así al cantante principal. Pero la batuta a veces es como el anillo de Frodo: no hay manera de impedir su atracción fatal.