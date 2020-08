Solo 8.000 ancianos muertos

Chema murió solo, en su sofá de Madrid, con la radio encendida, y con su hijo llamándole para felicitarle el Día del Padre. Llevaba días con síntomas, pero en las llamadas que realizó a los servicios de emergencias nadie consideró que fuesen lo suficientemente importantes como para realizarle una prueba PCR. Al menos, antes de morir, había visto a su Atleti pasar a la siguiente fase de la Champions. Pere y Joaquina llevaban toda la vida juntos, desde que se conocieron en una fiesta cuando eran muy jóvenes, él era marine retirado, y ella había sido maestra. Murieron en el hospital de Sant Pau, en Barcelona, con cuatro días de diferencia. Óscar tenía 72 años, pero el cuerpo todavía le permitía realizar salidas en bicicleta con su hija Zoa. El 24 de marzo, hizo su última ruta. Pilar estaba ingresada en una residencia. Había trabajado duro toda su vida, desde que con 16 años se quedó sola en España después de que su familia se marchase al exilio, a Francia. Carmela iba a visitar a su madre cuando se tuvo que quedar a las puertas de la residencia, que había registrado contagios.

El domingo pasado, en la manifestación de ‘negacionistas del coronavirus’, que se celebró en Madrid, algunos participantes argumentaban que no se podía paralizar un país y restringir sus libertades ‘por 8.000 ancianos muertos’. No son 8.000. Son casi veinte mil solo en residencias, esto con los datos proporcionados por las comunidades, todavía incompletos en muchos casos.

A esto hay que sumar los que murieron en sus casas. Quizás nunca sepamos la cifra real, porque si algo ha quedado claro estos meses es la poca capacidad del sistema para el recuento. Estos negacionistas (de la inteligencia) aseguran que se están recortando libertades.

Hablemos de libertades, y de derechos. Esos que tenían los ancianos muertos, abandonados en sus camas, a los que el Ejército encontró en diferentes residencias del país. O los de los mayores contagiados en la Comunidad de Madrid sometidos a un sistema de triaje que Ayuso, Escudero o Mur de Víu llevaron a la práctica erigiéndose como los mazos de la justicia del derecho a recibir una atención médica. O, sin ir tan lejos, de la situación que denunciaban estas semanas las trabajadores de la residencia Domus VI de Santiago y que, el pasado lunes, han visto como al menos alguna de sus peticiones era reconocida por Sanidade.

Pero el “solo son 8.000 ancianos muertos” de Colón no tiene nada que ver con el desconocimiento. No tiene nada que ver con el egocentrismo y la falta de empatía de los que solo saben defender sus derechos y libertades mientras que, al mismo tiempo, ponen en riesgo la protección de la salud que a todos nos reconoce la Carta Magna. “No me pongo mascarilla porque, total, no me cruzo con nadie”, se escuchaba a alguno en una plaza Colón que, como todos ustedes saben, está situada en medio del campo en territorio sin habitar. El problema de los negacionistas es que los 8.000, o los 20.000, o los miles que sean cuando sepamos la completa realidad que estamos viviendo, es que no son sus muertos.