Estoy recordando ahora mismo, y todos estos días, por supuesto, el primer Son do Camiño. Fue el 28, 29 y 30 de junio de 2018. Allí tuve una revelación mágica. Quiero decir que fue una suerte de milagro. Uno de esos momentos sublimes que a veces pasan por la vida de uno y que nos acaban marcando de por vida. Tengo unos cuantos. No muchos. La primera vez que vi a Pierre Boulez, en el Rond Point parisino, dirigiendo su Répons, la obra que supo dar continuidad a la obra del siglo XX y la conectó directamente a la actualidad, de la misma manera que La Consagración de la Primavera de Stravinsky unió definitivamente la música del XIX con el XX. O el maravilloso concierto que dirigió Frank Zappa en Barcelona el 17 de mayo de 1988 con sus Mothers of Invention, en donde constatamos, una vez más, que era, como le llamaba Doctor Music, El Alquimista del siglo XX, y en donde nos contó, en una reunión previa al concierto, a unos cuantos elementos (Miquel Jurado, de El País y yo entre ellos), cómo pretendía presentarse a las elecciones USA basándose exclusivamente en la demostración palpable de que el Mundo, en ese momento, estaba formado por un primer status, un segundo, que en esencia era el Mundo Hispano, y un tercero, que era el resto. Ese instante decisivo fue oir a Lenny Kravitz comenzar su concierto tocando A love supreme de John Coltrane...

DE 2018 A HOY

Allí, en el comienzo de la saga, no estaba Lenny solo. Veo ahora a Franz Ferdinand, en otro de esos momentos lúcidos de que tengo memoria, y veo a las Bala, y veo a mis queridas Furious Monkey House (que, por cierto, repiten ahora, abriendo la tarde del primer día), y a los casi extinguidos Novedades Carminha. Y cómo se me vino abajo un mito como Jamiroquai (que no sé si estaba cansado o había decidido tocarle los huevos al personal). Y constato que la juerga continuó en el 2019 con un bien entrenado Iggy Pop y The Hives, y Rosalía (un mito que nadie podrá echar abajo por más que lo intente). Por cierto, que en esta edición que comienza el próximo 16, aparecerá por aquí uno de sus constructores, C. Tangana. El Son do Camiño de este 2022, coincidente casi al 100% con el que había previsto para el 2020, como ya sabrán ustedes de sobra (les hemos venido informando de todo), cuenta con los imprescindibles Chemical Brothers, y con Liam Gallagher (qué lástima que no se tape la boca cuando acaba de cantar), y con ese fenómeno que es Tiësto, y con una tipa tan salada como Cora Velasco, y con el gigantesco Budiño, o con los Editors, bienvenidos sean... Y a ver si esta vez se porta bien Nathy Peluso, y no nos toma el pelo como en el concierto del Gaiás...