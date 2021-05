Sondeos y prospecciones

EL DOCUMENTO del gobierno que trata de proyectarnos hacia el año 2050, nada menos, ha generado polémica y crudo debate, lo cual siempre viene bien en una democracia. Pero, en conjunto, ha sido visto, y por muchos con dosis de humor y de ironía, como uno de esos textos con golosa voluntad de interpretar el mundo a largo plazo, uno de esos textos en los que se pone en marcha con excesivo afán una solemne cosmovisión de las esferas, oteando el futuro desde las alturas del poder, que es desde donde se ve quizás la línea del horizonte. Mejor, me temo, que lo que se puede observar desde la calle.

Pero aún así, a pesar de esa omnímoda mirada del poder y de los clarividentes asesores que al parecer hoy gobiernan el mundo, las redes, la propaganda, los discursos y las doctrinas que nos alimentan, a pesar de todo eso, a pesar de la necesidad que tenemos de saber más del futuro, a pesar de que algunos posean la grandiosa virtud de leer los hígados de las aves, a pesar de las bolas de cristal que la gente común nunca posee, ni siquiera para pisapapeles, me permito dudar de tantas prospecciones, como ya tengo escrito aquí, y mucho más de esas líneas para la dirección de la mente de las próximas décadas, tan imprevisibles como el próximo premio gordo de la lotería.

Si algo hemos aprendido en los últimos años, sobre todo en medio de esta notable confusión maniquea y pueril que es el siglo XXI hasta el momento, esta falta de solidez y sustancia, esta caída en lo doctrinario y lo dogmático, este desprecio por lo complejo, es que la incertidumbre es ya la nueva reina. Bien está que los gobiernos intenten ejercer de arúspices, proyectando datos y voluntades en la pared del futuro, pero nunca ha habido un momento más líquido y difuso, menos proyectable, en suma, que el actual.

Puede entenderse, pues, esta voluntad de Sánchez o de Iván Redondo, o de ambos al tiempo, por explicarnos cómo ha ser el futuro que encaramos, aunque nos lleve a la mitad del siglo, demasiado lejos, me temo, para una población envejecida. Nada asegura, además, que el presente no esté plagado de errores, y que las proyecciones deban ser muy otras, no partiendo de lo que hacemos o creemos hoy, sino justo de lo que no hacemos o no creemos aún. Me producen mucha alergia las verdades absolutas. También esa peligrosa idea de que todo se irá cumpliendo inexorablemente, según marcan las tendencias globales, como si no pudiéramos hacer otra cosa que asentir. El futuro no existe, porque el futuro sólo es el próximo presente.

En realidad, todo se mueve en esa atmósfera tan propia de este tiempo, que cree poder reducir la inmensa complejidad humana a unas cuantas directrices comprensibles para nuestros agotados cerebros. Una especie de catecismo del futuro. En estos casos (y en otros) me acuerdo mucho de Julio Camba, tan grande, tan imprescindible, que, al parecer, cuando le preguntaban qué iba a hacer al día siguiente solía contestar: “verá, es que yo nunca hago planes a tan largo plazo”. Tal vez no sea exacta la cita, aunque debería serlo, pero, como decía Umbral, tampoco me voy a levantar ahora a mirarlo.

En eso estoy, mayormente. Ojalá la pandemia traiga ya una revolución de arte, ingenio y libertad, un revolcón a los dogmas. Algo que nos salve.