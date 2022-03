Soños húmidos rusos

Por razóns distintas, a cultura rusa exerceu un notable interese en persoas occidentais de diversa maneira de pensar. Influía a condición exótica daquela Rusia que se expresaba nunha lingua que non tiña puntos de comparación con moitas das da Europa occidental e central, nunha grafía que a diferenciaba das de escritura latina e incluso do grego clásico (malia a aparente semellanza) e mais unha maneira de entender a relixión cristiá ortodoxa (unha vez establecido o islam en Bizancio) que converxían nunha historia que se perdía nun pasado tido por milenario.

Unha atracción que se viu aumentada coa aparición dos primeiros movementos identitarios no seo do imperio tsarista e, aínda máis, co triunfo da Revolución bolxevique de 1917, que espertou as simpatías pro rusas tanto dos sectores de esquerdas, que a defendían, como dos sectores conservadores, que apoiaban os rusos brancos que a combatían.

Fiquei curado da calquera simpatía cara á URSS cando eu tiña catorce anos e pola televisión coñecín a intervención de tropas do Pacto de Varsovia en Checoslovaquia en agosto de 1968, para abortar os intentos reformistas que encabezaba Alexander Dubcek, circunstancias condicionaron a miña posterior orientación cando optei pola militancia antifranquista.

Unha vez superada esta coa chegada da democracia, empreguei parte do meu lecer en montar miniaturas de vehículos militares da 2GM, nomeadamente da marca xaponesa Tamiya. Dalgún xeito, era un reto comigo mesmo, que nunca tiven habelencia nos traballos manuais, verbo dos coches de Fórmula 1 da mesma marca que daquela o meu irmán Jordi montaba.

Cadrou aquela época (1982) que mentres eu estaba en Nacionalistes d’Esquerda, quen daquela era a miña muller ingresou no Partit dels Comunistes de Catalunya, acabado de constituír a partir do sector máis dogmático do PSUC co apoio financeiro de Moscou. A converxencia destas dúas circunstancias, levaba a que a maneira de broma, a miña muller me dixese que podería facer un diorama coa imaxe dun tanque T-72 soviético mentres circulaba pola avenida Meridiana barcelonesa, a vía de entrada desde a fronteira francesa. Os ventos da perestroika remataron con aqueles delirios prosoviéticos e en 1989 unha parte importante do PCPE-PCC (principalmente cadros de CC.OO.) reingresou no PCE-PSUC, xuntamente cos restos da OCE-BR.

Desde o primeiro catalanismo tamén houbo unha ollada cara ás terras do leste. A comezos do século XX a eclosión das identidades nacionais nas terras do Imperio Austro-Húngaro chamou a atención dos rexionalistas cataláns. Antoni Rovira i Virgili publicou no xornal El Poble Català, órgano do catalanismo republicano, algúns artigos sobre o asunto, con especial atención á Ucraína, materiais que foron incorporados en 1912 á obra Història dels moviments nacionalistes.

Cando coma resultado da caída dos imperios dos Habsburgo e dos Romanov o Tratado de Versalles proclamou a independencia de Ucraína, o catalanismo no seu conxunto puxo a ollada nesta nova nación, enfrontada dalgún xeito á situación revolucionaria rusa e á emerxencia nacional polonesa, que aspiraba a un control maior ao concedido sobre a rexión de Galitzia. Foron os anos nos que Castelao visitou París e ficou abraiado polas manifestacións culturais rusas que alí atopou, especialmente as que representaban o seu espírito milenario e tradicional.

Pero desde a esquerda tamén houbo interese por Rusia, xa que logo pola súa revolución. Foi o caso de Andreu Nin, militante do PSOE pero crítico pola súa condición catalanista, que o levou a militar na CNT, en representación da cal viaxou en 1921 a Berlín, para establecerse despois en Moscou. Na capital rusa foi o anfitrión de Francesc Macià cando este viaxou á URSS en busca de axudas contra a ditadura de Primo de Rivera e a prol da emancipación de Cataluña. Coñecedor da lingua rusa, traduciu ao catalán a Lenin, Trotski, Dostoeievsi, Tkekhov ou Zosxenko.

Houbo unha breve febre pro rusa durante a guerra civil: presenza do ucraíno Ovséienko, cónsul da URSS en Barcelona, e hexemonía do PSUC a partir de 1937. Tras a derrota de 1939, esquecemento social total, agás dos exiliados. Pero nun deses paradoxos da vida foi unha parte dos independentistas os que viraron a ollada á Rusia de Putin coma eventual madriña dun estado catalán, actuacións investigadas na chamada Operación Volkhov, que incluiría desde obtención irregular de contratos públicos ata contactos con autoridades rusas que terían garantido aportacións en criptomoedas e -o que xa é delirante- a presenza de dez mil soldados rusos para facer de Cataluña unha nova Suíza.

Joaquim Ventura