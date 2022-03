DAN GANAS de intentar reunir las 600 mil firmas que consiguió el hombre que con el lema Soy mayor pero no idiota logró que los bancos tomaran medidas para atender mejor a los clientes de edad que no conseguían una cita presencial y se las arreglaban regular con un ordenador que les remitía personaje virtual para que les resolviera un problema. Dan ganas de enviar el mensaje Soy periodista, pero no idiota, al dirigente del PSOE que ideó un argumentario para tratar de convencernos de que la polémica decisión de Pedro Sánchez de dar la razón a Marruecos respecto al pueblo saharaui no supone un cambio de la política del gobierno respecto a la que ha mantenido España en los últimos cincuenta años.

Ese argumentario toma a los periodistas españoles por idiotas, sordos, iletrados y tendenciosos. Como si no lleváramos años escuchando a presidentes y ministros defendiendo el derecho de los saharauis a decidir su futuro a través de un referendum, tal como defiende la ONU. Como si no hubiéramos visitado los campamentos de Tinduf, conversado con miembros del Frente Polisario y con las mujeres saharauis, que son las que han creado escuelas y centros sanitarios mientras sus maridos se dedicaban a la milicia y la diplomacia internacional. Nos tratan como si no conociéramos a los muchos dirigentes saharauis que se reunían con periodistas en Madrid, como si no hubiéramos estado al tanto del problema que provocó el traslado de Ghali a un hospital de la Rioja sin informar a Marruecos, que es lo que provocó la indeseada y previsible reacción de Mohamed VI hace un año. Cualquiera que tuviera noción de política internacional podía imaginar esa reacción excepto las dos lumbreras que organizaron la operación, Pedro Sánchez y la exministra González Laya.

Es una falta de respeto que el PSOE pretenda que los periodistas que llevan años siguiendo todo lo relacionado con Marruecos se traguen la historia de que Sánchez no ha cambiado de actitud cuando han viajado, hemos viajado, a un lado y al otro del muro divisorio, conocemos de memoria lo que defienden unos y otros y han defendido siempre. Cómo han sufrido los saharauis con los gobiernos que consideraban amigos, los socialistas, porque no defendían sus derechos ante Marruecos. No los defendían porque Marruecos interesaba como amigo, por la inmigración ilegal, la lucha contra el terrorismo y para que no se pusieran tercos con Ceuta y Melilla.

Ya que están tan activos los dirigentes del PSOE en su esfuerzo por convencer de que no han variado su posición respecto al Sahara, convendría que alguien le pasara al presidente lo que ha dicho uno de los portavoces de la ONU: que España no puede cambiar de criterio según le da, que debe respetar las resoluciones de Naciones Unidas. O lo que acaba de decir la Comisión Europea, que celebra el giro del gobierno español.

Cosa distinta es si convenía el cambio en este momento, pero lo ha habido. Mayúsculo.