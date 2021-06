EN el Palacio de Congresos de Madrid hay un cuarto oscuro, cerrado con llave, al que los responsables de la limpieza hace mucho tiempo que no entran. No huele a humedad pero sí a papeles viejos. Alberga 876 cajas conteniendo 800.000 firmas contra el Estatuto catalán. Fueron llevadas por las mesnadas de Mariano Rajoy en diez furgonetas un día del mes de abril de 2006. No se ha valorado la calidad documental que este absurdo archivo pueda tener, pero el buen sentido de la higiene aconseja su desahucio y destrucción para hacerle sitio a las 100.000 firmas, que Pablo Casado va a llevar, contra el indulto a los presos del procés.

Se ve que el furor rubricante de los seguidores de la derecha ha decaído. Mariano, quizás por ser registrador de la propiedad, imprimía más seriedad y afectividad a esas firmas callejeras, o la inquina contra José Luís Rodríguez Zapatero era mayor que la desatada contra Pedro Sánchez. Dicen que el PP, al volver a tropezar con la misma piedra, esta vez ha pinchado y que bastará con apilar bien la viejas cajas para que quepan las nuevas en el cuarto oscuro del Congreso de los Diputados.

Tampoco ahora, como en su día, esta forzada petición a la “voluntad” ciudadana, servirá para otra cosa que hacer ruido, entretenerse en recuentos estériles y ofrecer algunos titulares a los medios de comunicación. Si utilizáramos la filosofía de Rajoy respecto de las manifestaciones y algaradas callejeras, diríamos que la representatividad de los firmantes siempre será infinitamente inferior a las de quienes no participaron en la colecta. No obstante, esta bajada de seguidores puede ser muy significativa y debiera hacer pensar, a los gastadores de neuronas de Génova, que el empeño por mantener a la situación independentista catalana como un sparring permanente, no les da resultado.

El Estatuto catalán siguió adelante del mismo modo que Oriol Junqueras y cía. comerán este año el turrón de Navidad en sus casas. Mientras, el PP está siendo expulsado de Cataluña, cediendo los pocos rincones con telarañas, que le quedaban, al hermano de extrema derecha. Triste espectáculo, el sparring venciendo al héroe del ring.