Spiriman... el último mohicano

Decía el gran poeta Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles”.

Tú, querido Jesús Candel, has sido sin duda uno de los imprescindibles. Empezaste luchando en tu Granada natal por una sanidad de calidad para todos. Siendo médico, te expusiste sin pudor y sin reparo, contra todo y contra todos los que pensaste que no estaban comportándose con dignidad, con honor y con justicia con los ciudadanos, con los pacientes que en algún momento de nuestra vida, todos vamos a ser. Te rebelaste contra un sistema corrupto y corrompido por los intereses de unos, la aquiescencia de otros, la desidia de muchos, el silencio cómplice, y el miedo a perder el trabajo o la posibilidad de ascender, de medrar de otros.

Sin duda tu vida, recién extinguida por un cáncer de pulmón a tus cuarenta y seis años, ha sido la representación de muchos héroes mitológicos y personajes de cine. Has sido un David para el Goliat, has sido el Hispano de gladiator, has sido el Leónidas de “300” luchando con honor hasta morir en las Termópilas. Jamás te has callado nada que sintieras que tenías que decir, nada en lo que creyeras, nada que pensaras que podía ayudar a los más vulnerables.

Fuiste directo en tus palabras, vehemente al expresarlas, sin filtro ni en el fondo ni en la forma, ni en las formas... y hasta el último hálito de vida, has peleado por lo que creías, por lo que soñabas: un mundo mejor, más justo, más igualitario, más inclusivo, más humano... encarnado en una sanidad para todos más eficaz, más eficiente, más humana. Ni tu carrera, ni tu puesto de trabajo asegurado, ni el muchas veces corporativismo cobarde, te nublaron la vista para mirar donde había que mirar, para hablar de lo que había que hablar, para defender lo que, en tu conciencia, había que defender.

Ya con tu cáncer de pulmón diagnosticado, te volviste a arremangar, y centraste tus esfuerzos en que la atención a los enfermos oncológicos no se circunscribiese sólo en el tratamiento específico farmacológico y quirúrgico de cada tipo de tumor, sino en la persona en toda su dimensión, y en ofrecer a los pacientes todas las herramientas que pudieran ayudar a superar la enfermedad, a paliar los efectos de las químios y a reforzar sus ganas de luchar. Y así promoviste la UAPO ( Unidad de apoyo a pacientes Oncológicos), una Fundación para que los enfermos de cáncer tengan acceso a terapias a través del ejercicio físico y la fisioterapia. Ya creada en varios lugares de España, tu objetivo era que hubiera una UAPO en cada ciudad, y para ello pediste hasta el último día que todos donásemos un euro al mes. Yo lo pido ahora también!

Querido Jesús, no tuve la oportunidad de conocerte personalmente, pero tus vídeos, tus famosos vídeos me mostraron a un espíritu libre, indomable, digno de seguir, de escuchar, de valorar, de respetar. Por supuesto que no estaba de acuerdo a veces en las cosas que decías, faltaría más, pero siempre reconocí en ti tu sinceridad, tu honestidad, tu compromiso... valores que sin duda no son tan comunes en esta sociedad líquida y carente de pensamiento crítico, aplastado por algunos “pensamientos únicos” a los que tienes que seguir para ser aceptado, para pertenecer a alguna de las tribus oficiales, porque sino el sistema te expulsa como si de un paria se tratara. Por eso sé, que como a ti, ¡nadie excepto el ser humanos me representa!

No hay partido político, ni confesión religiosa, ni organización, ni estamento por el que yo me partiera la cara per se, ni defendiera de una forma excluyente de lo demás. Porque no son las siglas, ni los cargos, sino las personas y sus actos. Jesucristo dijo una frase que se hace buena en ti y en tu despedida, y que se hace buena para que todos “nos retratemos” los unos con los otros: “por sus obras los conoceréis”. ¡Eso es lo que le da valor a todo! ¡Las personas y sus obras! Y aunque es imposible agradar o gustar a todos, tal es la condición humana... eso no deja de ser una gran verdad: ”por sus obras los conoceréis”.

El escritor Vázquez Figueroa le dijo una vez en una entrevista a Julia Otero: “Me di cuenta de que era una persona importante el día en que empecé a tener enemigos”. He visto a gente criticarte también durante estos años, sólo faltaría, ¿verdad? He visto criticar a Martin Luther King, y a Mandela, y a Ghandi, y al Padre Ángel de Mensajeros de La Paz, y a Vicente Ferrer... ¡“con dos cojones” como dirías tú! ¿ Cómo no te iban a criticar a ti Jesús? ¿Cómo no a cualquiera de nosotros? ¡Como no!.

En general, a la cara no se atreven, claro... por detrás siempre, que eso es muy digno y de valientes. Pero las críticas o las represalias nunca te afectaron como para dejar de ser tú y decir lo que siempre quisiste, y luchar por tus ideales. Hoy es un día triste Spiriman, querido Jesús Candel, porque el mundo, este mundo tan hostil y necesitado de gente valiente, se ha quedado huérfano de ti, de tu fuerza, de tu coraje, de tu compromiso, de tus sueños de un mundo mejor. Gracias por tu existencia amigo! Sin duda tú eres uno de esos héroes muertos con honor en la batalla a los que la valkirias transportan a lomos de sus caballos alados al otro lado del Arcoíris.

A tu familia, decirle que ojalá encuentren la paz interior y la fuerza para seguir adelante con sus vidas, que estoy seguro es lo que tú les has dicho antes de partir, y que sin duda en mi creencia, os volveréis a encontrar. Aunque como le dice el amigo del Hispano en gladiator al final de la película despidiéndose de él: “todavía no”. Y también creo que si John Lennon, que debe andar por ahí, se cruza contigo y conoce tu historia, decidirá cambiar una estrofa de la letra de su canción God (Dios), en la que dice “solo creo en mí... en Yoko (su mujer) y en mí”. Y añadirá... “y en Spiriman”. ¡Gracias por tanto! ¡Más como tú!