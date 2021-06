Stephen Dorh: “Concierto para trompa” de Hans Abrahmsen, con la “OSG”

Programa en el que Stephen Dorh, será solista del “Concierto para trompa”, del danés Hans Abrahmsen, con la “OSG” dirigida por su titular Dima Slobodeniuok, en el Coliseum de A Coruña-20´00 h.-, completando con la “Sinfonía nº 1, en Re m. Op. 13”, de Sergei Rachmaninov. Stephen Dorh, se formó en Essen, en la Musikhochschule, con Johannes Wallman y con Erich Penzel, en Colonia. . Fue miembro de la Ópera de Colonia, de la Orquesta de Festival de Bayreuth, de la O.F. de Niza y de la Berlin Deutchen-Symphinie Orchestra, antes de integrarse como músico estable en la misma. Estrenó obras de Herbert Willi- un “Concierto para trompa”-, Johannes Wallmann, Toshio Hosokawa y Wolfgang Rihm. Impartió masterclasses en la Akademie Herbert von Karajan, y fue dirigido por los maestros Herbert von Karajan, Bernard Haitink, Christian Thielemann o Claudio Abbado, quien le invitó a participar en la orquesta del Festival de Lucerna y trabajó con interés en la divulgación de obras de Gÿorgy Ligeti, Oliver Knussen y Volker David Kircher.

Hans Abrahamsen, estudió en la Real Academia de Música de Dinamarca, en las especialidades de trompa, teoría musical e historia de la música, teniendo como cómo mentores de importancia a Per Norgard y Pelle Gudmundsen-Holmgreen, ampliando a partir de los 80 con Gÿorgy Ligeti, en su asistencia a seminarios y materias de perfeccionamiento, a partir de los cuales saldría su tendencia a lo que se llamaría “Nueva Simplicidad”, con raíces en años precedentes, en una actitud de rechazo frente a los rigores planteados por las vanguardias imperantes, arraigadas en los países centroeuropeos. De esa actitud, surgirán las primeras obras de su catálogo, con ejemplos como la “Sinfonía en Do”. Frecuentará el círculo de la “Escuela de Darmstadt”, siempre supeditándose al ideario de la sencillez y una reconocible actitud “naif”, que dejará obras como la pieza para orquesta “Skrum”.

Se involucrará profesionalmente con el “Gruppe for Alternative Musik”, en el que se daba oportunidad a los músicos integrantes a desarrollar actitudes de compromiso social y alternativas distintas. La “Sinfonía en Do”, con su título original de “Anti-EEC Sats”, parecía no cumplir las ambiciones deseadas. Pasó por un devaneo en un acercamiento al romanticismo y que se constatará en la obra orquestal “Nacht und Trompeten”, que interpretaría la “Berlin Philharmonik O.”, dirigida por Hans Werner Henze, quien apostará por el conjunto de su obra. Tras un período sin notables noticias, entregará nuevos arreglos sobre J.S. Bach, en orquestaciones con apuntes hacia el minimalismo. Vendrá un “Concierto para piano”, destinado a su compañera Anne-Marie Abildskov y un trabajo camerístico ampliado “Schnee” (Nieve). Es autor del ciclo de un canciones para soprano y orquesta, dedicada Barbara Hannigan, que dirigió Andris Nelson con la O.F. de Berlín y que poco después presentía Franz Welser-Möst, con la O. de Cleveland, en los Estados Unidos. En 2019, llevó a escena su ópera “Snedroningen” (La Reina de las Nieves”, una adaptación de un relato de Hans C. Andersen, en la Ópera Danesa, antes de recibir el tratamiento en inglés por la Bayerische Staatsoper, en el Teatro Nacional de Munich.

S. Rachmaninov con la “Sinfonía nº 1, en Re m.Op. 13”, fue confiada en su estreno a Glazunov, en San Petersburgo, en la primavera de 1897, con escasa fortuna por una posible dirección desacertada y de ello dio fe el agudo C.Cui, en realidad, una ambición de un joven talento que le granjearía una profunda depresión que arrastraría serias dudas en cuanto a un futuro inmediato. La propia partitura andaría a tumbos entre revisiones y dudas y la original no llegó a encontrarse, bajo la sospecha de que él mismo la destruyese. Será reconstruida gracias a lo que de ella quedaba. Típica obra en cuatro tiempos, comenzando con un “Grave-Allegro ma non troppo”, que se anuncia con na breve introducción de talante claramente sombrío y agresivo, aunque con cierta solemnidad pujante. Se imponen así dos elementos temáticos que supondrán el material cíclico. Pueden encontrarse aspectos que le aproximen a Tchaikovski, destacando el segundo tema “Moderato”, en la sección de violines, por un melodismo de escala zíngara.

El “Allegro animato”, a modo de “scherzo” y aire fantástico, parte de una estimulante célula “grupetto”, con guiños hacia el “Dies Irae”, en las primeras notas. Un tema principal de una breve melodía, se percibe alternativamente bajo la forma original y su inversión. En la sección central, el “grupetto” reaparece reabriendo un nuevo argumento que repite el violín solo durante algunos compases, de nuevo con un aire zíngaro. El “Larghetto”, una previsible languidez, mientras el clarinete entona una apacible melodía sencilla, entre sombrías armonías propuestas por las trompas con sordina. El “Allegro con fuoco”, recibe la célula del “grupetto”, que lo traslada a una actitud de brusca violencia entrecortada. El metal y un ritmo acelerado, empujan de nuevo el tema del “Dies Irae”. En conjunto, una cargada orquestación marcada por los metales, antes de que un ritmo de timbales desemboque en una coda, con un ritmo más lento, que se repite con obsesiva frecuencia. Una sinfonía, en su conjunto, de innegable poderío dramático y en la que, como se apreció, está presente la figura de Tchaikovski.