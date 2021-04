“Sumrrá”: “7 Visións”, presentación en el Teatro Principal

Presentación del cd., “7 Visións” de “Sumrrá”, en el Teatro Principal-mañana a las 19´30 h,- el séptimo eslabón en su trayectoria desde Sumrrá Mme Mir”, en el que podían los primeros apuntes de una línea que han sabido mantener con títulos como “6 mulleres”, “V Journeys”, “4.0”, “Sumrrá ao vivo”- con piezas como “Believe in Trane”, “Mr Jones” o “Chanzo”- o Sumrrá 2 Errabol”. El trío integrado por el pianista Manuel Gutiérrez, el contrabajista Xacobe Martínez Antelo y el batería L.A.R. Legido, ha probado la prueba escénica con gran orquesta, junto a la “RFG” y su titular Paul Daniel, en sesión abierta en Quintana, con arreglos de temas elegidos a cargo de Antonio Peña y Julián Rodríguez, experiencia fruto del empeño e iniciativa del propio director, quien también había apostado con el “Abe Rábade Trío”, para dar a conocer el trabajo “Tránsitos”, en manos del pianista Abe Rábade, el contrabajista Pablo Martínez Caminero y el batería Bruno Pedroso, como vemos, otra formación similar. La “RFG” aquella jornada de abril de 2015, se había ajustado a un programa que cuadraba de perlas: Aaron Copland (Sinfonía nº 4- Sinfonía Corta-) y la y Kurt Weill, con la “Sinfonía nº 2”.

Para “Sumrrá”, aquel concierto estival, cuadraba en su ideario, tomando piezas como “Sofía”, “Pretoria”, “Mala memoria”, “Exit”, “Vida sen Pipa”, “Kika” o “Minoría absoluta”, procedentes de ls distintos registros. Llanamente resumían: Buscamos temas que fuesen esenciales en nuestra trayectoria discográfica. Si bien no están presentes temas de todos nuestros álbumes, sí que está representada nuestra forma de entender la música, de componer, de arreglar y de interpretar, Le dimos vueltas a nuestro repertorio para que también la integración con el lenguaje orquestal fuese orgánica, fluida y lo más intuitiva posible. Pensamos que el balance es perfecto. Estamos muy contentos con el resultado. Desde el primer momento, respecto al arreglo, tuvimos muy claro que queríamos encontrarnos con la orquesta cara a cara.”

Cualquiera que osadamente se haya acercado a los trabajos de “Sumrrá”, podrá encontrar aspectos en común con las derivaciones de los estilos del “cool”, por un decir con el “Modern Jazz Quartet” de John Lewis, Percy Heat, Kenny Clarke, al que remplazará Connie Kay, aquel combo que marcó pauta entre 1954/74, en el que el propio Lewis buscaba sugestiones contrapuntísticas en el arte bachiano. En principio en el trabajo “Vendôme”, adaptando en gran medida y con precisión, profundos conocimientos de las innovaciones barrocas, con la única diferencia de que en los lugares en que la invención presenta los “episodios”, el “Modern Jazz Quartet” improvisa. Más tarde, John Lewis encontró posibilidades contrapuntísticas que pertenecen ya más al jazz que a la música antigua. Un rasgo típico de la relación de Lewis y aquellos clásicos, se representa en su suite “Fontessa”. El “MJQ”, en resumen, pasó por el desarrollo perceptible y quizás su reflujo llegue a tantos músicos del momento actual.

El jazz dará señales apreciables en el salto Continental. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, el jazz llegó a Europa y en Francia tendrá una gran acogida, aunque no todo el jazz recibido se ajuste a criterios puristas, reinando cierta confusión. Nick La Rocca, director de la “Dixie Jazz Band One step” (a quien King Oliver y L. Armstrong no había dedicado un segundo de atención), se presentó pomposamente como inventor del “jazz”. Proliferaban en París los “hot-clubs” y de rebote, el “Grupo de “Les Six” tratarán de ponerse al día. La madre del cordero, pues, aunque haya precedentes por otras derivaciones. Importante, fue que Ernest Ansermet publique en 1919, en la “Revue Romande”, el que probablemente sea el primer artículo crítico sobre el “auténtico” jazz. Después de oír a la “Will Marion´s Cook Southern Syncopatted Orchestra”, dirá, hablando de un tal Sidney Bechet: “Qué conmovedor resulta encontrar a ese chico gordo, muy negro, de dientes blancos y frente estrecha, que se alegra de que a uno le guste lo que él hace pero no sabe decir nada sobre su arte, salvo que él sigue “su propio camino”, y pensar que ese camino, quizás sea la ruta por la que se balanceará mañana el mundo entero.”

El “Jazz, en la obra de Julio Cortázar”, documento memorable de la “Fundación Juan March”, con motivo del “50 Aniversario de Rayuela” y coordinado por J.L. Mairé, entre la correspondía del autor de “El perseguido”, habla en su capítulo dedicado a “La musicología y el jazz negro”: El “swing”, lleno de hallazgos finísimos, equilibrado y entrador, ha valido al jazz su cómoda sinecura en las casas de familia y en los bailes populares. Sospecho a veces que los musicólogos estiman el jazz en términos de “swing”, tal vez porque este fue llevado a la popularidad por intérpretes blancos, y porque Hollywood y el disco, le abrieron las grandes puertas, todo lo cual tiene su influencia. Además, en el “swing”, donde cabe apreciar las influencias de la música culta sobre el jazz (armonías, color, occidentalismo); esto escita la imaginación de los René Dumesnil, que solo entienden las correspondencias jazz- música culta, y son incapaces de dar un paso en busca del jazz negro, lo evitan todo lo posible en cuanto lo advierten irreductible ; lo temen (porque ciertas músicas cultas muestran su deliciosa, corrosiva presencia) y solo admiten y aún lo alaban en sus formas más refinadas (coincidentes con los refinamientos ravelianos o stravinskianos). Una envolvente red para buscarle los cinco pies al felino que sueltan Sumrrá”, en el conjunto de sus entregas.