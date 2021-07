Suso Vaamonde Manteiga, solista con la Banda Municipal, en As Praterías

Verano para la Banda Municipal en As Praterías- 20´00 h.-, dirigida por su titular Casiano Mouriño Maquieira, en el que de nuevo, Suso Vaamonde Manteiga, será solista como intérprete de gaita. Para comenzar “To a New Dawn” de Philip Sparke, compositor procedente del Royal College of Music, de Londres, en donde sería reconocido con el galardón de Diploma Asociado (ARCM), etapa en la que mostrará interés por los instrumentos de viento, de la que saldrán trabajos como un “Preludio para Banda de Metales”. A partir de entonces, vendrían encargos que le han convertido en uno de los especialistas en estas materias, algunos procedentes de la “BBC”. Los concursos para banda le tienen entre sus preferencias y la programación de obras suyas, se incluyen con regular frecuencia por nuestras bandas por la calidad que muestran. Fue Premio Internacional de Composición Sudler, del año 1997 y en 2005, confirmará su prestigio al conseguir el Premio del Concurso organizado por la Asociación de Orquestas Americanas de la Armonía/ D.William Revelli Memorial Band Composition Conteest. Es miembro de jurado en importantes certámenes.

Bernardo del Río, a partir de “A lenda de Montelongo” (escenas galegas para banda y gaita)-“Camiño da Foliada”-, el músico biografiado por la musicóloga Beatriz Cancela Montes en su trabajo “La Banda Municipal de Santiago (Música en las compostelanas rúas desde 1848)”, editado por el Consorcio de Santiago, dejará escrito que es uno de los más importantes representantes de la música popular gallega del siglo XX, vinculado principalmente a dos frentes musicales: las bandas y los orfeones. Si algo es característico del repertorio de Bernardo del Río, es la influencia y la presencia del folklore gallego en sus obras. A lo largo de su trayectoria escribió composiciones sobre motivos populares, fundamentalmente destinadas a estos ámbitos musicales- banda y coros-, y son muy característicos en este autor la armonización y adaptaciones por el respeto pureza con que trataba los temas. Dicho respeto y pureza a la que se alude en la cita, evidencian la escenificación de la atmósfera y en la búsqueda de estos materiales en su lugar originario.

Julie Giroux-“La Mezquita de Córdoba”-, destaca por un amplio catálogo para cine y televisión, tras su estudios con Bill Conti, Jack Eskew y Greg McRichie. Entre sus orquestaciones destacan: “North and South”, “The Karate Kid II”, “Broadcast News”, “Master of the Universe” o “Blaze”y es autora de un trabajo de investigación de referencia, editado por “Gia Publications In.”.En el espacio para banda y orquesta, cuida con esmero el sentido de la espontaneidad, compaginables con los realizados para otros medios. En 2018, logró una importante aceptación por el “Concierto para trompeta”, encargado por el director Ray Cramer y el trompetista de la “New York Acc. Philharmonic” Christopher Martin. La obra testimonial “My Soul to Kepp”, del mismo año, es un manifiesto en oposición al uso de las armas en su país, en clara oposición a la violencia.

Franco Cesarini con “Old Russian Romances”- “Come my guitar play on”, “Great affliction all hope gone” y “Two guitars”-, es un compositor italiano con estudios en el Conservatorio Giuseppe Verdi, de Milán, antes de continuar en Basilea (Suiza), siendo sus principales maestros Peter-Lukas Graff (flauta) y Felix Hauswirth (dirección de banda y viento). Ejercerá la docencia entre 1986 y 2006, en la Universidad de las Artes de Zurich, y fue nombrado en 2001 para labores similares en el Conservatorio della Svizzera Italiana, en Lugano, en donde igualmente fue director de bandas de música. Fue aceptado como compositor en Residencia de la South Missouri State University. A partir de 1998, también fue titular permanente de la “Civica Filarmonica di Lugano”. Obras suyas de prestigio, fueron la “Pastoral de Provence”, los “Mosaici bizantini”, “The Haunter of the Dark” o la “Fanfarria Alpina”

Del repertorio popular de Aurelio Sisto, la “Muiñeira do Sisto da Chaparra”, para acordeón, que se añade a las piezas populares del “Cancionero de Torner y Bal y Gay”, con la “Alborada de Verín” (zanfoña). Eduardo Fernando Martínez Torner, y Jesús Bal y Gay, son alma y esencia de la investigación musicológica de esa tradición que amenazaba con perderse en el olvido. Torner, compañero de Bal y Gay, coincidieron en el período gozoso de la Residencia de Estudiantes, junto a personalidades como Lorca, Buñuel o Dali. El asturiano Torner, había estudiado en la Schola Cantorum parisina, en 1912, siguiendo las enseñanzas de Tiersot, en la “École des Hautes-Études Sociales. Otras influencias le vendrán por Vincent D´Indy. La investigación musicológica se convertirá pronto una de sus obsesiones. En el año 1933, junto a Bal y Gay, dará a conocer “El folklore musical en A Terra de Melide”, una recopilación de 36 melodías y dos años después, publicará dos libros esenciales: “Temas folklóricos” y “Metodología del canto y de la música”