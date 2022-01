Tajada en las macrogranjas

polémica El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha sido líder indiscutible en el debate político de la semana. Sus declaraciones al periódico The Guardian sobre las macrogranjas han marcado las tertulias y está siendo un filón del rédito electoral. Pero, ¿quién saca tajada de las palabras del ministro? Pues, aunque no lo parezca, puede que el más beneficiado sea el propio Garzón, ministro prácticamente desconocido si atendemos a sus gestiones al frente de Consumo y que sólo consigue salir a la palestra mediática cuándo genera polémicas de este tipo.

¿O ya nos hemos olvidado de la que armó con el chuletón? Porque hay que saber qué se dice, cómo y cuándo. Y extraño sería que Garzón o su equipo de asesores no supiesen calibrar el riesgo y la oportunidad de ciertas declaraciones. Lo cierto es que el ministro ha sacado la cabeza y le ha chafado a Yolanda Díaz su deseo de no hacer ruido con las diferencias en el Gobierno. Reconociendo que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez hay dos, tres o más almas, gana también Unidas Podemos (no la parte de la vicepresidenta, claro), que arrebata al PSOE la bandera verde.

Aunque, indiscutiblemente, el mayor rédito se lo está llevando el Partido Popular que, con las elecciones en Castilla y León a la vuelta de la esquina, no ha dudado en poner en marcha una campaña bajo el eslogan Más ganadería, menos comunismo para meter el dedo en la llaga de la división en la coalición de Gobierno y asentar votos en el apetecible electorado del rural y la España vaciada, donde Vox abona y abona.

¿Y quién pierde? Mire por donde se mire, el Partido Socialista, obligado a baila al ritmo que le marcan otros. sabela arias