Tan soberbios como ignorantes

DESDE el consistorio compostelano se manifestaba extrañeza por el aumento de incidencias en los autobuses urbanos. Lo resaltaba el alcalde Bugallo hace unos días. En los dos últimos meses se produjo un crecimiento exponencial de averías. No creo que haya ninguna mano negra, como se podría desprender del dato. En todo caso la del azar, pero hay factores objetivos que quizás lo expliquen mejor. El principal es la obsolescencia de los vehículos. No hace falta más que verlos y oírlos para acreditarlo. Son autocares propios del siglo pasado, con muchas horas de rodaje y quien sabe si el mantenimiento adecuado. Siendo conscientes de que la renovación de la flota no es una operación tan sencilla como emitir bonos corazón o regalar macetas, y de menor rentabilidad electoral, no por ello debe dejarse en el cajón. La movilidad debiera ser una prioridad de la política local, sobre todo en una ciudad histórica en la que no es fácil desplazarse, como no sea a pie. Pero el problema en Santiago no son solo los buses tartana. Es también de frecuencias, recorridos, estado de las paradas e información digital en las aplicaciones móviles. Si la principal acción del anterior gobierno municipal fue la indolencia, al actual no se le eligió para repetir el modelo.