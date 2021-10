“Tarde de emocións” con la Banda Municipal en As Praterías

Cerrando el mes y siempre que el tiempo muestre su mejor cara, la Banda Municipal estará en As Praterías- 19´30 h.-, dirigida por su titular Casiano Mouriño Maquieira, para una sesión que abrirá con el pasodoble “Fina Blasco”, de Rafael Talents Pelló, compositor que también ejerció la docencia y que había realizado estudios de clarinete, piano y dirección de orquesta en los Conservatorios de Madrid y Valencia y otras especializadas en el ámbito de las vanguardias electrónicas contemporáneas. Confesaba su profunda admiración por impresionistas como Maurice Ravel, al que consideraba como una de sus obligadas referencias. La forma de componer de este maestro, estaba basada en la armonía tradicional avanzada, siempre mantenida por una defensa de la melodía, aspecto por el que siempre luchó Antón García Abril. Obtuvo el Premio de investigación y composición musical “Euterpe 2000”, concedido por unanimidad por las Sociedades Musicales de la Música Valenciana. También fue Premio Nacional con máximo galardón para Bandas del Ayuntamiento de Onda (Castellón). Siempre se mantuvo al día de las nuevas corrientes en las renovadas posibilidades armónicas e instrumentales, que redundarán en el conjunto de sus trabajos.

Dos compositores de regular frecuencia en las programaciones de nuestra Banda, Alfred Reed, del que se escuchará “The hounds of Spring”, creador inscrito en las tendencias neoclásicas y que se entregó ampliamente a las composiciones para banda, las pequeñas agrupaciones camerísticas, los repertorios sinfónicos y corales, y que gozó del beneficio de seguir estudios en la prestigiosa “Juilliard School of Music and Drama”, teniendo como principal maestro a Vittorio Giannini, quien le ayudó en el período fundamental en lo que supuso la composición propiamente dicha y los arreglos orquestales, que dejará excelentes resultados en sus compromisos con cadenas de primera línea, desde la “NBC” a la “ABC”. A comienzos de 1953, se verá promocionado artísticamente por su relación con la “Baylor Symphony Orchestra”, que le confiará la dirección. La “Rhapsody for viola and Orchestra”fue premiada con el “Luria Prize”, de 1959.

Franco Cesarini, apunta a la suite “Cossack folk dances”, de 2004: “Kuban, our Motherland”., “Dunya, ran the ferry”, “I´d take abnadure” y “Unharness the horse, boy”, un italiano con estudios en el Conservatorio Giuseppe Verdi, de Milán, antes de trasladarse a Basilea, en Suiza- actualmente uno de los epicentros de investigación en la músicas antiguas-, y en otra de sus imprescindibles labores, destacará por la docencia que le ocupará los años 1989 al 2006. Entre las composiciones orquestales, merece mención especial la “Pastorale d´automne Op. 11, alla memoria d´ Arthur Honneger”, a la que se añadirá otra de similar talante, la “Pastorale de Provence Op. 12 (Folk Song Suite”, destinada para banda de concierto y desarrollada en cuatro tiempos.

Zarzuela a la que nunca renunciamos, y esta vez con Francisco Guerrero por “La rosa del azafrán”, de la que se toma una selección, de esta obra de comienzos de los años treinta, con estreno en el Teatro Calderón de Madrid, con una galería de personajes entre mozos, espigadoras y campesinos. Tras el éxito de “El huésped del Sevillano”, el autor se las ingenió con los libretistas Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, para probar en las esencias del mundo rural y con ambientación en la patria chica, La Mancha. Ya desde el comienzo, consigue recrear ese mundo ansiado, gracias a un preludio bullicioso, entre panderetas y palmas del coro, trabajado sobre un tema de seguidillas manchegas, “Aunque soy de La Mancha”. Una zarzuela que se resume en dos actos, dividida en seis cuadritos, enfrascada en lo que se llama la zarzuela regional típica del momento. Para el estreno, y con los mejores intérpretes en esa onda, tendría los mejores parabienes esperados y que pronto trascendería el espacio capitalino.

Jesús Guridi, con el intermedio de “La Meiga”, respuesta e lo posible a otro de sus grandes títulos, “El caserío”. Que subió a escena en 1926, y que animó a los libretistas Romero y Fernández Shaw, a emprender esa nueva aventura, que será “La Meiga”, zarzuela inspirada tras una visita estival y relajada a O Grove, en un recorrido apacible por aldeas del entorno, lo que les permitió aproximarse al folklore de la tierra que descubrían. Algo tuvo que ver el empresario Juan Martínez Penas y en el resultado de la partitura, Guridi mostrará sus dominios en el manejo de la zanfoña. Aparecen al fondo igualmente los antañones “cantares de cego”, además de pasacalles y muiñeiras. La zarzuela tuvo su estreno en el Teatro de La Zarzuela, a finales de 1928, , con la participación de María Badía, Dorini de Diso, Rogelio Baldrich y Luís Almodovar., recibiendo un trato de favor también en su presentación en Buenos Aires, gracias a la emigración que supo encontrar en ella sus añoranzas.

“La viuda alegre” de Franz Lehar, también en una selección, firmada por E. Suzuki, unas gotas de opereta para completar la tarde de añoranzas, el mundo de las grisetas del “Maxim”, el Conde Danilo” y otros personajes en un amplio espectro que convertirán a esta opereta en una de las universales por excelencia. Para su libreto, el ingenio agudo de Viktor Leon (Viktor Hirshchfeld, en realidad) y Leon Stein (es decir Leo Rosenstein), partiendo libremente de la comedia “L´Attaché d´ambassade”, perteneciente a Henri Meilhac.