Tarjeta roja para Rubiales

¿Qué más tiene que pasar para que el presidente de la Federación de fútbol dimita? Primero fue noticia por sus pelotazos con Piqué, después por la polémica en relación a un piso de lujo pagado por la RFEF y ahora por sus meteduras de pata con el Villarreal, el Sevilla y el Valencia, de los que confesó que no le caen bien. El caso es que al margen de que sus andanzas sean legales o no, está claro que no parece muy ético que siga desempeñando un cargo institucional. En un campo de juego hace tiempo que estaría expulsado.

¿Sirvió para algo la reunión urgente entre el presidente y el líder de la oposición tras la dimisión de Lesmes? En teoría, del encuentro tras la renuncia del presidente del Consejo General del Poder Judicial salió el compromiso de trabajar intensamente para dar una “última oportunidad” a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, bloqueada desde hace casi cuatro años para bochorno de España a nivel europeo. Sin embargo, antes de dar su brazo a torcer Feijóo exige un pacto por escrito para reformar la elección del CGPJ y Sánchez responde que de eso nada. ¿Con este punto de arranque, hay alguna posibilidad de acabar en entendimiento?

¿Cuándo dejará Sánchez de ser abucheado en el desfile de la Fiesta Nacional? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.