SI analizamos las diversas declaraciones del doctor Pedro Sánchez y el jefe de filas de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, observaremos que darían pie de una magnífica obra del llamado “Teatro del absurdo”; es decir, “una obra sin explicación lógica y sin sentido”, a la que los españoles hemos de asistir atónitos. Esta forma de teatro se caracteriza por la falta de sentido de las tramas, la repetición de diálogos contrapuestos y la creación de un clima fuera de la realidad, pero que cuestiona la sociedad y al propio raciocinio que se cree posee el ser humano.

Veamos la escena: coloquemos a los dos personajes principales, como en aquel teatro, en dos cabinas separadas, desde la que dialogan. Junqueras dice: “El indulto es un triunfo que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado. Los que dicen que los indultos no servirán a la independencia se equivocaron”.

Desde otra cabina, asimismo aislado, el doctor Sánchez replica: “Es una decisión política de utilidad pública para fomentar la convivencia en Cataluña y no es tanto una medida de gracia para unos presos, que ni se han arrepentido ni solicitado el indulto, sino para la sociedad catalana anular los 13 años de condena a Junqueras y no es un “autoindulto”. El gesto de Junqueras, renunciando a la vía unilateral [pero no a sus objetivos] demuestra que podemos empezar un tiempo nuevo en Cataluña”.

Pasa por la escena un hombre menudito montado en un patinete con la estelada y la barretina gritando en catalán: “Catalunya no té rei i no tinc ganes de saludar-lo, ni vaig als actes públics organitzats pel president del govern opressor de Madrid”, a la que sigue otra niña, esta vez, Laura Borrás, con un aro, repitiendo el estribillo.

Cuando la obra parece detenida, aparece un foco que emite un fuerte destello, mientras suena a todo volumen, casi inaguantable El Segardors y sobre el escenario aparece la imagen de Puigdemont que crece hasta ocupa toda la escena, en tanto cae lenta y majestuosamente el telón. Y de este modo sigue la función ante la atónita mirada de los espectadores, en este caso el pueblo español, que no entiende nada.