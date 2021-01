Teimuraz Janikashvili, violín solista en la Gala de Reyes con la “RFG”

Sesión para recibir el año con mejores esperanzas en la Gala de Reyes, de la “RFG” dirigida por su titular en el Auditorio de Galicia-21´30 h.-, en la que tendremos como solista al violinista Teimuraz Janikashvili, para un programa acorde con la fecha, entre obras de A.Vivaldi , A. Piazzolla y un curioso invitado, Max Richter, sobre revisiones de “El otoño” y “El invierno” de las “Cuatro estaciones”, del veneciano. El violinista tiene una relación con nuestra tierra en cuanto a su dedicatoria profesional, georgiano de nacimiento, probó ya de infante prodigio con la “O.N. de Georgia”, un puente directo hacia el Conservatorio de Moscú. Recibió un Primer Premio del “Festival Nyírbátor”, de Hungría y entre 1992/3, fue concertino invitado de la “O.C. de Tiflis”. Interpretó el “Concierto para violín”, de P.I.Tchaikovski, con la “ORTV de Rusia” y fue violín solista de la “O.C. del Kremlin”, colaborando igualmente con los “Solistas de Moscú”. Se trasladó a España para integrarse en la “OSG”, siendo concertino de la “Xoven Orquesta” de la misma. En nuestra ciudad, participó en cursos de la “EAEM”, en abril de 2019. Otras formaciones españolas que le tienen en consideración, son la “O.S. Castilla y León” y la “O. Simfónica del Vallès”.

Max Ritter, en esta observancia vivaldiana, es un avezado en los géneros de nuevas tendencias; un alemán asentado en Inglaterra, estudió en la Universidad de Edimburgo, antes de seguir en Florencia tanteando el magisterio de Luciano Berio y para cofundar el “Piano Circus”, con una curiosidad manifiesta por creadores actuales: Arvo Pärt, Brian Eno, Philip Glass, Julia Wolfe o Steve Reich. Las pautas de las tendencias electrónicas, se darán a partir de los noventa, junto al grupo “Future Sound of London”, con el trabajo Dead Cities”, que mantendrá su atención durante un par de años, con resultados como “The Isness” o “The Peppermint Tree and Seed of Superconsciousness”. Una experiencia, fue la colaboración con el ganador del “Mercury Roni Size”, “In The Mode”. En solitario, se aventuró con “Memoryhouse”, en 2002, junto a la “BBC Philharmonic O.” que tendrá su continuidad con “The Blue Notebook”, con textos de Tilda Swinton, una idea que continuará con “Songs from Before”, remitiéndonos a un escrito en boga, Haruki Murakami, con lecturas de Robert Wyatt. El ámbito mediático, será una trayectoria segura a partir de la banda sonora de “From the Art of Mirrors”, para el file en super-8 de Derek Jarman. Pruebas entre lo clásico y lo puramente experimental:”24 Postcards in Full Colour”; “Infra”, para el coreógrafo Wayne McGregor y Julia Opie, del “London Royal Ballet” y fue Compositor Europeo del año de 2008 por “Vals con Bashir”, un filme de animación de Arie Foldman,

“El Invierno RV 297” vivaldiano, perteneciente a “Il Cimento dell´armonia e dell´Invenzione Op. VIII” al que corresponden los más celebrados, “Le Quattro Staggione”, la culmen de su estro y su indiscutible talento. Pura audacia en su conjunto gracias a una elaboración que fluye con absoluta vitalidad. El trabajo, en definitiva, había sido dedicado al conde bohemio Wenzel von Morzin (1676/ 1737, con cierta seguridad un alumno suyo y puede que un cliente entusiasta del maestro. En el frontispicio que legará a la posteridad, fueron asumidos por la editorial, sin un claro patrocinador y posiblemente el conde era conocedor de los mismos. El título del grupo de ls conciertos, tan llamativo y sublime, tan programáticos como descriptivos, era muy propio del barroco, aceptándose el estímulo de la propia naturaleza como argumento primordial. Una premisa presente en compositores de toda época, pero que en este caso parece haber acertado con los parámetros pretendidos. La inclusión de los respectivos “sonetti demostrativi”, refuerzan el talante de las obras. Como contraste, “La Promavera”, de “Las cuatro estaciones porteñas”, de Astor Piazzolla.

Gioacchino Rossini tendrá siempre un detalle a punto por su jovialidad y bonhomía y en esta tierra, siempre hemos tenido afortunadas noticias gracias a festivales punteros como han sido en años boyantes el añorado “Festival Mozart” o las programaciones que le tienen en cuenta regularmente las distintas asociaciones de “Amigos de la Ópera”, desde A Coruña, Santiago o Vigo. Pero un nombre obligado a tener en cuenta, es el de su seguro patriarca por las veces que lo seguimos dirigiendo algunas de sus producciones, es decir, Alberto Zedda, un director que llegó para dejarnos las mejores referencias, procedente del emblemático “Festival Rossini” de su Pesaro natal. Para esta gala, una página perenne como es la Obertura de “Guillaume Tell”, tan frecuente en conciertos de toda laya. Decía el maestro Zedda que el descriptivismo de la música contribuye a inscribir esta ópera en una tendencia de signo romántico, y ello a pesar de la utilización de una vocalidad belcantista abstracta y semántica. La acción se desarrolla en un marco carente de ampulosidad. La obertura que precede ratifica la condición de obra maestra en lo que supondrá su penúltima ópera. Un alarde de refulgente florilegio sonoro en preparación del drama liberador que se prepara y que en buena medida, en cuanto al conjunto de la ópera, será un reflejo del traslado a Francia constatable en la confirmación de unificar el magnífico equilibrio de componentes opuestos, desde lo apolíneo a lo dionisíaco.

Johann Strauss II y la obertura de “El murciélago”, esa opereta procedente de la comedia “Le Réveillon”, de Henri Meilhac y Ludic Halévy, para cubrirse de gloria en su estreno en el mítico “Theater and der Wien” vienés, un 5 de abril de 1874. Siempre a cuestas con la benéfica aureola del “Non plus ultra” del género. Las garantías quedaban aseguradas por quien supo adornar con su música el libreto de dos insignes colaboradores de otro patrón del género de la opereta, es decir Jacques Offenbach y cuya comedia “Le Réveillon”, había conseguido un éxito a lo grande un par de años antes en París. Puente de plata a lo que resultará lo que los buenos aficionados aprecian en estos estilos. Curiosamente, la propia comedia de la pareja Meilhac Haévy, se remontaba a otra de Roderich Benedix, “Das Gefängnis” (La Prisión), estrenada en Berlín en 1851.