¡Tenemos impacto!

ES etapa de temporales. Lluvias torrenciales por el Mediterráneo, sol luciendo otoñal en partes de España, bajada generalizada de temperaturas y las primeras nevadas en la montaña catalana. Los vacunódromos se ponen en marcha de cuarta dosis y la mascarilla pasa a la historia de un negocio pandémico del que conocemos más bien poco.

Tiempo revuelto con las profecías apocalípticas vertidas sobre la ultraderecha italiana, considerada de centro derecha en el propio país. Nace una Giorgia Meloni que va a dar contenido para escribir, hablar, fotografiar y reenviar más de un Tik Tok.

La izquierda no ha solucionado nada en ese país y como remedio los votantes han renovado esperanzas para conseguir las promesas, las expectativas y una legislatura que dure los cinco años que le corresponde. El eslogan SUMAR de Yolanda Díaz se ha hecho realidad con toda la derecha italiana. Europa, mejor dicho la UE, está en vilo por lo que supone un sí a la familia natural y un no a los lobby LGTB; y con alguien que reclama más alumbrado público y menos inmigración ilegal.

Todos mensajes que ponen puntos negros en quienes mandan en el mundo actual. De los eslogans lanzados en la campaña electoral al cumplimiento del programa va el futuro de esta primera mujer presidenta del Gobierno italiano. Veremos sus primeras concesiones a los amigos de la coalición que la han llevado a la victoria.

Si tenemos temporales de borrascas y tronadas otoñales con los movimientos humanos en la tierra, en el espacio los amagos han dejado de serlo y se han convertido en realidad. La NASA ha dado en la diana con un vehículo preparado para impactar contra un asteroide que se dirigía a nuestro planeta. Es la primera vez que la humanidad lanza un proyectil a un cuerpo celeste rocoso con el fin de alterar su curso.

Se confirma que la realidad supera a la ficción que nos presentaron películas como Deep impact, Armageddon, Don’t look up o Night of the comet. La defensa planetaria está activa a más de veinte mil kilómetros por hora.

Se juega al billar interplanetario también por abajo y en medio tenemos simulaciones con la intensidad de impuestos que van y vienen entre el gobierno de coalición y el Partido Popular, éste posicionándose como alternativa. El punto de impacto lleva el nombre de asteroide elecciones generales 2023 pasando antes por los cinturones de las municipales y las autonómicas en el mes de mayo.

Giorgia Meloni ha puesto sobre el mapa la Via Francígena, el camino a Roma con una mochila que lleva el no al aborto, a la eutanasia, el fomento de la natalidad, el desalojo de okupas, lucha contra la inmigración irregular... Tenemos impacto se dijo en la NASA ante el éxito del asteroide destruido. Un ensayo que ahora está en estudio de estructura y composición real.