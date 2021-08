Tenemos que hablar de Messi

MIENTRAS la llama alumbra los últimos días de los Juegos Olímpicos, el dinero del fútbol irrumpe en los informativos. Todos esos deportes de los que apenas escuchamos algo cada cuatro años, y con suerte, que ahora, en algunos casos, proporcionan medallas de oro, pasan de inmediato a segundo plano ante la influencia mediática del fútbol, que todo lo puede.

El fútbol es uno de los entretenimientos contemporáneos, lo sabemos, un gran entretenedor de masas que cuenta además con el dispositivo perfecto para su diseminación global: la televisión. Algo tendrá el fútbol cuando la audiencia lo bendice, no voy a negarlo, pero lo que preocupa es esa facilidad para engullir a todos los demás deportes, al menos mediáticamente, para dictar los titulares de la actualidad (y no sólo la deportiva), para provocar terremotos que dejan otros muchos asuntos en sombra, como si nos fuera la vida en los contratos de los jugadores o en el devenir de sus carreras.

Asistimos a la mezcla perfecta entre el ruido de las redes sociales, el poder mediático y el poder económico. En las últimas horas, tras el trasiego de algunos fichajes, ese morbo inevitable del mercado que tal vez nos recuerda el placer infantil del intercambio de cromos, una especie de huracán pareció llegar a la Liga, que es tenida por una de las más importantes del mundo. Primero, se anunció la inversión millonaria por parte de un fondo, una inyección, se dijo, de 2.700 millones de euros, lo que derivó de inmediato en cierta polémica. Porque hoy todo deriva en polémica, eso ya lo saben.

La idea de esa inversión residía, al parecer, en superar a la Premier. La liga inglesa se ha encaramado en lo más alto y hay una lucha, soterrada o no, por tener el mejor fútbol, quizás porque ese es un síntoma contemporáneo de poder, de influencia, qué se yo. No veo la misma pasión por tener premios Nobel, ni por retener a nuestros talentos científicos, pero ya sé que estoy simplificando y sacando los pies del tiesto, claro. Cómo no.

Comprendo que el negocio es el negocio y que el show debe continuar, pero, como ya escribimos alguna vez, produce cierto sarpullido ver cómo el dinero corre en el ámbito futbolístico y se estanca dramáticamente en otros ámbitos. Y me dirán: ¡es el mercado, estúpido! En efecto, en efecto. Es el mercado. Todo es el mercado.

Lo cierto es que en algunos medios se vio que esta inyección (es tiempo de inyecciones), aparte de suponer una especie de respuesta a la pretendida creación de la Superliga, facilitaría al Barça la contratación de Messi, del que se sabía que esperaba noticias. Ese Messi a la espera ha provocado un suspense sportivo de primera magnitud. Dulce maná mediático.

Unas horas después, a pesar de que los Juegos Olímpicos seguían su camino, a pesar de que incluso cayeron un par de oros (Alberto Ginés y Sandra Sánchez) allá en Tokio, el nombre de Messi lo acaparó todo. Pero la noticia no era su renovación, sino su marcha. El guion se aceleraba en el último instante. Terremoto. Tormenta. En fin, ya saben. No sé si finalmente se irá (en estos terrenos, nunca se sabe), pero lo cierto es que su adiós se ha presentado como una especie de cataclismo. Lo será, no digo que no. Es lo que ocurre cuando el fútbol se convierte en la medida de todas las cosas.