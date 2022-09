Territorio, lingua, emigración forman parte da nación galega

O territorio das antigas aldeas galegas configurou anos atrás o territorio galego.

A lingua é unha seña de identidade que tamen forma a nación.

Outra das cousas que identifican negativamente a nosa patria é a emigración.

Ten escrito Stalin moito sobre a nación e a autodeterminación.

A personaxe no é o que se di actualmente unha persoa “ políticamente correcta”.

Pero...

E ainda que non o pareza foi Stalin o primeiro comunista do goberno de Lenin en desenvolver as políticas relacionadas coas diferentes nacións da Unión Soviética( URSS ). Estudou moito as aspiracións das diferentes nacións da URSS no seu dereito a autodeterminación.

Ainda hoxe en día escoitamos falar a partidos de esquerdas, coma o PSOE, decir que na única nación donde estaba recoñecido o dereito de autodeterminación na súa constitución foi a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas( URSS ).