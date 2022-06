¡Tezanos dice que gana el PP!

¿Tan bien le van las cosas al PP en Andalucía que ya hasta el CIS asume que arrasará? A la vista de las encuestas parece claro que las elecciones del 19-J ya tienen ganador: el popular Juanma Moreno. La duda es si conseguirá mayoría absoluta o se quedará a las puertas. Tal es su apoyo, en un feudo que estuvo gobernado por el PSOE durante cuatro décadas, que ni siquiera José Félix Tezanos puede tapar la evidencia por mucho picante que le ponga a su cocina. El sondeo del CIS sitúa al PP con entre 47 y 49 escaños, a siete de tocar la gloria. ¿Será un truco del veterano sociólogo para movilizar a la izquierda? Más de uno lo pensará.

¿Podemos no asistirá a la cumbre de la OTAN porque no quiere... o porque no lo invitan? A Margarita Robles se le está acabando la paciencia en relación a la postura de los morados en contra de la Alianza. Este jueves, la ministra de Defensa se puso guerrera y aprovechó las preguntas de la prensa para asestarle dos mandobles a los socios de la coalición. El primero, que las opiniones que expresan sobre este asunto son personales y “no representan al Gobierno”. El segundo, que no irán a la cita de Madrid porque “no están invitados”.

¿Superará alguna vez Santiago la barrera de los cien mil habitantes? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.