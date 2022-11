Tiempo de chatarra

COMO vivimos en el mundo civilizado (signifique lo que signifique) nos extrañamos de tanta chatarra como se ve últimamente. Pero la chatarra es, en realidad, una consecuencia lógica, seguramente inevitable, de los avances, de la industrialización, de la mecanización y por ahí. Está el reciclaje, desde luego. Los puntos limpios, también, para electrodomésticos y otros aparatos. Pero al final aparece la chatarra, como esa nave espacial china que no se sabía bien dónde iba a caer. Era una chatarra de altura, pero chatarra. Y se ha ido al mar, con los peces del Pacífico, que nadaban pacíficamente.

Está la chatarra doméstica, la que llevamos al punto limpio (me gusta repetir lo de punto limpio, por lo que sea), está la de los coches conducidos al matadero, bueno, al cementerio (de coches), donde son aplanados, creo, como una lata de sardinas, lo cual a algún diseñador de automóviles le parecerá una mala muerte, un maltrato a tanta belleza de concesionario. Pero las basuras terrenales, con ser muchas y difíciles de eliminar, nos parecen más domesticables, lejos de esa basura espacial que, por lo visto, no deja de aumentar. La basura siempre crece, así en la tierra como en el cielo. Desconozco cómo está el firmamento de cachivaches, ni soy Tycho Brahe para verlo a simple vista, pero parece que allá donde vamos lo ponemos todo perdido, igual que las ballenas se comen cada día cantidades ingentes de microplásticos sin saberlo, leo en alguna parte.

La guerra en Ucrania nos ha traído el recuerdo de otro tipo de chatarra, que no querríamos ver. Esa pulcritud de los desfiles militares, ese brillo de los cohetes, se torna todo lo contrario en batalla, pues no interesa ir brillando por ahí, claro, y las televisiones no paran de mostrarnos los fragmentos de drones y misiles, o los tanques reventados, ya herrumbrosos o desguazados (las piezas, supongo, son codiciadas), y otros esperan en las cunetas, abandonados al óxido bajo la lluvia negra y algo distópica. Todavía hoy se encuentran granadas y bombas de la Guerra Civil durmiendo en alguna huerta, entre tomates hermosísimos, por no hablar de los campos sembrados de minas en algunos lugares torturados en el pasado (y en el presente). Ves todo eso y te preguntas dónde estarán los puntos limpios para tanta chatarra, dónde se aplanarán esos tanques decapitados, dónde se convertirán en latas de sardinas.

Se nos vende un mundo pulcro y satinado, al menos en apariencia, pero nos amenazan la chatarra de todas partes y los pedruscos que vienen del cielo. Somos modernos y tal, pero luego seguimos produciendo mucha chatarra, islas gigantes de plásticos, naves que regresan sin hallar un punto limpio y otras que orbitan, creando un cinturón de basura galáctica, o como se llame.

Naturalmente, no sólo está la chatarra física, sino esa que emerge en algunas ideas terribles, hay frases que parecen destinadas al desguace desde el primer momento, pero, por lo que sea, acaban recicladas como vigas maestras en algunos edificios del pensamiento. Ojo con eso.

Pero el que mejor ha hablado de todo esto es Agustín Fernández Mallo en su ‘Teoría general de la basura’ (Galaxia Gutenberg). Ese libro genial se definió como una teoría del residuo. Allí se decía que edificamos todo lo nuevo sobre los escombros anteriores, también los de la memoria y los de la cultura.