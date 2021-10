Tiempo de otoño

EL otoño tiene mala prensa y, sin embargo, creo que es una de las mejores estaciones del año e incluso de la vida. Los sentidos se colman de plenitud sensorial y nos invade una sensación de vínculo con la naturaleza y su metamorfosis. Los árboles se desnudan impúdicamente, los días se acortan, la luz se hace suave y mortecina y el sol calienta tibiamente. El paisaje se colorea de contrastes armoniosos y una gama casi infinita de grises, ocres, amarillos, verdes y marrones, crean tramas de nostalgia y melancolía. Las puestas de sol son magníficas y por si fuera poco, incluso recuperamos la hora que nos quitó el horario de verano.

De los colores y de la música del otoño nos habla Juan Bote, “ven, mira, escucha, no pierdas el momento, escucha el sonido de los árboles, mira cómo se tiñen de rojo otoño y amarillo vida, escucha la alegre melodía de las hojas secas en tus pasos”.

Con el paso de las estaciones no sólo cambia el ambiente que nos rodea, también se transforma nuestra existencia. La naturaleza no muere en invierno, sólo duerme y mantienen su actividad por dentro. Crece sin hacer ruido para estallar en vida nueva en la primavera. Tal vez eso es lo que anuncia toda la belleza del otoño: que no hay caducidad de la vida, ni final, sino transformación.

La luz de la primavera es joven y agitada, mientras que la del otoño es sabia y madura, por lo que asociamos esta estación con el atardecer del día y la culminación de la madurez en la vida. En este tiempo asimilado a la melancolía y a la reflexión, se nos invita a cultivar la vida interior, más aún en los rabiosos tiempos que vivimos de frustrante cólera y provocador hiperactivismo.

Si bien la primavera es tiempo de renovación y el verano de plenitud, en otoño, la naturaleza, de manera tranquila y dulce, practica el desapego y se desprende de lo no esencial. De igual modo también nos corresponde a nosotros soltar lo que ya no necesitamos, desapegándonos de las formas de ser que no dan fruto y preparándonos para emprender nuevos proyectos, más acciones y mejores actitudes.

Todas las estaciones tienen sus ventajas si sabes aprovecharlas, pero eso se aprende cuando ya el paso del tiempo te da tanta sabiduría como menos posibilidades de aplicarla. A pesar de que en otoño la naturaleza nos pone ante los ojos su propia caducidad, envuelta en la belleza de los días y sus atardeceres, no podemos sucumbir a la tentación del desánimo. El presente sigue siendo hermoso para los que saben vivirlo. Hay que ser insumisos del tiempo y mirar al futuro con esperanza. Y si bien es cierto que se acerca la profunda oscuridad del invierno, también lo es que nos queda la esperanza de una nueva primavera. Los noventa días que tiene esta estación nos enseñan que “aunque las hojas caigan, el árbol sigue de pie”.